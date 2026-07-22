중원대-아이온, 국방 드론 산학협력 협약 체결

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[괴산=뉴스핌] 백운학 기자 =중원대학교 드론봇 군사학과와 국방·방산 드론 전문기업 아이온이 국방 드론 기술 고도화와 전문인력 양성을 위해 손을 맞잡았다.

중원대·아이온, 업무협약식. [사진=중원대] 2026.07.22 baek3413@newspim.com

중원대와 아이온은 22일 드론 분야 학술·기술 교류와 산학협력을 위한 협약을 했다고 밝혔다. 협약식에는 장기원 총장과 이형우 대외협력실장, 박상혁 학과장 등 대학 관계자와 정지대 대표이사 등 아이온 관계자가 참석했다.

이날 협약에 따라 양 기관은 군사용 무인기와 대드론(Counter-Drone) 기술 분야에서 협력 체계를 구축하고 미래 국방 드론 전문인력 양성에 나선다.

또 드론봇챌린지·드론공방전 등 경연 공동 참가와 실증시험 지원, 국방벤처 및 군 소요 기반 공동 연구과제 발굴, 정부 국방 R&D 수주 협력, 교육과정 및 교재 공동 개발, 학술행사 공동 개최, 학생 현장견학 및 실무교육 지원 등 다양한 분야에서 협력할 계획이다.

아이온은 산학 실습과 인턴십, 현장 중심 교육을 지원한다. 중원대 드론봇 군사학과는 학술 연구성과와 전문 교육 프로그램을 토대로 공동 연구를 추진하고 성과를 산업 현장에 환원할 방침이다.

정지대 아이온 대표이사는 "대학의 연구 인프라와 기업의 실증 기술이 결합하면 국방 드론 기술 고도화가 가능하다"며 "현장에 즉시 투입 가능한 인재 양성에 힘쓰겠다"고 했다.

박상혁 중원대 드론봇 군사학과장은 "전문기업과의 협력은 학생들에게 실전 경험을 제공하는 계기가 될 것"이라며 "국방 드론 경연과 정부 R&D 과제 등으로 협력을 확대하겠다"고 말했다.

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