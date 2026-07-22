전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.22 (수)
KYD 디데이
정책·서울 교육

속보

더보기

세수 결손 때는 빚내서 메웠는데…'교육 안전망' 없는 교부금 개편 논란

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 교육부와 기획예산처가 지방교육재정교부금 개편을 두고 이견을 보이는 가운데, 교육계는 내국세 연동 구조 축소에 반대했다.
  • 교육계는 학령인구 감소에도 학교·교원 고정비와 취약계층 지원 수요는 줄지 않아 세수 감소기 안전장치가 필요하다고 주장했다.
  • 전문가들은 세수 호황기만 근거로 교부금을 줄이면 지방교육채와 기금 인출 의존이 심화돼 교육격차 확대와 교육복지 축소를 초래할 수 있다고 경고했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

1991~2018년 지방교육채 누적 발행 25조8213억원
2024년 10조·2025년 4조원대 교부금 감소
"총량 줄이면 직접교육비·교육복지부터 타격"

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 지방교육재정교부금 개편을 놓고 기획예산처와 교육부의 입장 차가 좁혀지지 않아 교육계에서는 세수 증가 전망만으로 내국세 연동 구조를 바꿔서는 안 된다는 지적이 나온다. 과거 세수가 부족했을 때 시·도교육청은 지방교육채를 발행하거나 적립기금으로 재정 공백을 메웠지만 개편 논의에는 감소기 안전장치가 빠져 있다는 것이다.

21일 교육계와 정부에 따르면 기획예산처는 내국세의 20.79%를 교부금 재원으로 연동하는 현행 방식을 놓고 교육부와 협의하고 있다.

최교진 교육부 장관이 8일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 미래세대를 위한 '지방교육재정교부금 개편 토론회'에서 발언을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

기획예산처는 학령인구가 줄어도 내국세가 늘면 교부금이 함께 증가하는 구조가 교육 수요를 충분히 반영하지 못한다고 본다. 초·중등교육 재원의 증가 속도를 조절해 확보한 재원을 고등·평생·유아교육에 투자해야 한다는 논리다.

교육계에서는 학생 수가 줄어도 학교·학급 수와 교원 인건비 등 고정비는 같은 비율로 감소하지 않고 추가 재정 수요도 늘고 있다고 반박한다.

교부금은 세수 호황기에는 늘지만 침체기에는 함께 줄어든다. 증가 시기만 보고 총량을 낮추면 세수 결손 때 교육청이 다시 지방교육채나 기금에 의존할 수 있다는 우려가 나온다.

시·도교육청은 자체수입 비중이 낮아 재원이 부족할 때 지방교육채를 발행해 왔다. 필요한 돈을 빌린 뒤 향후 교부금 등으로 원금과 이자를 갚는 방식이다.

교육부 교육비특별회계 결산자료와 지방교육재정알리미, 교육재정백서 등을 종합하면 1991~2018년 전국 시·도교육청의 지방교육채 발행액은 총 25조8213억원이다. 이 가운데 2014~2016년 발행액은 12조9392억원으로 전체의 50.1%를 차지했다. 2015년에는 6조1268억원을 발행해 당시 전체 교육청 세입의 9.82%를 충당했다.

송기창 숙명여대 교육학부 교수는 2022년 논문 '지방교육재정교부금 재원과 규모의 변화가 교부금 제도 개편에 주는 시사점 분석'에서 2005년 교부금 제도 개편으로 세수 부족 때 재원을 보태는 증액교부금이 사실상 사라진 뒤 "내국세 교부금 결손이 발생했을 때 이를 지방교육채 발행과 BTL 사업 추진으로 해결할 수밖에 없었다"고 진단했다. 

BTL((Build-Transfer-Lease)은 민간사업자가 학교 등 시설을 먼저 지어 교육청에 소유권을 넘기고 교육청이 장기간 임대료를 지급하는 임대형 민간투자사업이다. 당장의 건설비 부담을 미래 회계연도로 분산하는 방식이다.

윤석열 정부 시절인 2023년과 2024년에도 세수 결손으로 교부금이 크게 줄었으나 교육청들은 속수무책이었다. 2023년 국세수입은 당초 예산보다 56조4000억원 부족했고 지방교육재정교부금도 약 10조4000억원 감소했다. 2024년 국세수입은 본예산보다 30조8000억원 부족했다. 정부가 전망한 당시 시·도교육청 교부금 결손 규모는 5조원을 넘겼다.

이에 교육청들은 통합재정안정화기금과 교육시설환경개선기금으로 세입 부족을 메웠다. 특히 경기교육청은 2023년 보통교부금이 당초 예정액보다 약 2조원 줄었고 2024년에는 세수 재추계 당시 감소액이 1조2582억원에 이를 위기에 놓이기도 했다.

전국 지방교육재정교부금 현황. [AI 일러스트=챗GPT]

교육부와 기획예산처 주최 지방교육재정교부금 토론회 토론자였던 이선호 한국교육개발원 미래교육연구본부장은 "반도체 호황으로 1~2년 정도 세수가 좋아질 수는 있어도 장기적으로 이어진다는 보장은 없다"며 "경제성장률은 낮아지고 학령인구 감소는 계속되는 상황에서 두 지표를 반영하면 교부금 총량은 줄어들 수밖에 없다"고 설명했다.

그러면서 "교육청은 부족할 때 지방교육채로 미래 교부금을 당겨 쓰고 2024년과 2025년에는 적립기금을 인출해 버텼다"며 "부족할 때의 안전망은 논의하지 않으면서 늘어날 때만 줄이려 해서는 안 된다"고 지적했다.

이 본부장은 또한 "쓸 수 있는 돈 자체를 줄여놓고 지출 구조를 개혁하면 직접교육비와 교육복지비가 줄어들 수밖에 없다"며 "학생 수는 감소하지만 취약계층과 더 많은 지원이 필요한 학생은 늘고 있어 지역 간 교육격차가 커질 가능성이 있다"고 짚었다.

최교진 교육부 장관은 전날(21일) 페이스북을 통해 내국세 연동률을 유지하되 일정 기준을 넘는 재원을 미래대응기금에 적립해 영유아·고등교육·평생교육 등에 활용하는 방안을 제시했다.

교육부의 미래대응기금 구상에 대해 이 본부장은 "교육계 전체의 재정 총량을 확보한다는 취지는 의미가 있다"면서도 "초·중등교육에 필요한 재원을 어느 수준까지 충족해야 잉여로 볼 것인지 사회적 합의가 먼저 필요하다. 고등교육이나 평생·직업교육 지원을 시작하면 그 역시 지속적인 재정 수요가 된다"고 말했다. 이어 "세수가 줄었을 때 초·중등교육에 우선적으로 다시 배분할 수 있는지까지 제도적으로 보장해야 한다"고 덧붙였다.

jane94@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
홍명보호 북중미 월드컵 최악의 팀 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 FIFA 북중미 월드컵에서 조별리그 탈락의 고배를 마신 홍명보호와 간판 공격수 손흥민에 대한 혹평이 이어졌다. 한국 대표팀은 이번 대회 '가장 실망스러운 팀'으로 꼽혔고 캡틴 손흥민은 '최악의 공격수' 부문에 이름을 올리는 굴욕을 맛봤다. 글로벌 스포츠 매체 '디애슬레틱'은 21일(한국시간) 이번 월드컵을 결산하며 한국의 조별리그 탈락을 이번 대회 최악의 실패 중 하나로 지정했다. 매체는 한국이 공동 개최국 멕시코, 체코, 남아프리카공화국과 묶인 A조에서 1승 2패(승점 3)에 그쳐 32강조차 오르지 못한 점을 꼬집었다. 특히 조 2위를 확보했다면 거대 한인 타운이 형성된 로스앤젤레스(LA)에서 32강전을 치르며 강력한 홈 이점을 누릴 수 있었다는 점에서 실망감을 더했다고 평했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보 감독(왼쪽)과 손흥민. [사진=로이터] 2026.07.22 psoq1337@newspim.com 디애슬레틱은 "한국은 체코와의 첫 경기를 2-1로 이기고도 남아공전 패배 등으로 무너졌다"며 "확대된 본선 토너먼트 진출조차 실패한 가장 실망스러운 팀"이라고 전했다. 한국 외에도 호화 군단을 이끌고 16강에서 탈락한 포르투갈, 수비적이고 지루한 축구로 일관한 브라질, 자국 팬들 앞에서 벨기에에 완패한 미국 등이 실망스러운 국가로 이름을 올렸다. 일본 스포츠 매체 '풋볼채널'은 22일(한국시간) 북중미 월드컵 '워스트 일레븐'을 발표하며 손흥민을 측면 공격수 자리에 배치했다. 이번 대회를 위해 미국 메이저리그사커(MLS)로 이적하며 강한 열의를 보였으나 끝내 무득점에 그친 점이 결정적이었다. 매체는 "손흥민은 결정적 기회를 계속 놓치며 기합만 공회전했다"라며 "조별리그 1차전에서 슈팅 6개를 날리고도 골을 넣지 못했고 남아공전에서도 임팩트가 없었다"고 지적했다. 포르투갈의 크리스티아누 호날두 역시 기량 저하와 팀 공격 정체의 원인으로 지목되며 손흥민과 함께 워스트 공격수로 묶였다. 자국 스타 구보 다케후사(일본)도 부상 악재 속에 불명예 명단에 포함됐다. psoq1337@newspim.com 2026-07-22 09:43
사진
與, 전대 앞두고 '신천지 개입설' 파장 [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 더불어민주당 8·17 전당대회를 앞두고 김민석 당대표 후보가 경쟁 주자인 정청래 후보를 향해 '신천지 전당대회 개입설'을 제기하며 핵심 뇌관으로 떠오르고 있다.  정 후보는 "무관용 원칙으로 법적 조치를 취하겠다"면서 강경 대응 방침을 밝혔고, 또 다른 당권주자인 송 후보도 참전을 예고했다.  더불어민주당 당권 주자인 김민석 전 국무총리가 지난 15일 오전 서울 여의도 민주당 중앙당사에서 4대 혁신안을 발표하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] ◆ 김민석 "반명·분열·신천지 연합 깨는 것이 이번 전당대회 본질" 김 후보는 21일 오전 서울 중구 서울시의회에서 열린 당대표 후보 초청 간담회 직후 기자들과 만나 신천지 의혹과 관련해 "반명(반이재명), 분열주의, 신천지의 비밀 3자연합을 깨는 것이 이번 전대의 본질"이라며 신천지 개입설을 제기했다. 이어 그는 "신천지와 관련해서는 차근차근 말씀드릴 기회가 있을 것"이라며 "신천지 특검이 진행이 안 된 점 같은 것들을 하나하나 짚어가야 한다"고 주장했다. 또 "신천지의 정치개입에 대해서 엄격한 비판을 하고 예방하는 것이 필요하다"며 "다른 후보들도 이에 대해 엄격한 비판을 할 수 있게 되기를 바란다"고 강조했다. 정청래 전 더불어민주당 대표 [사진=뉴스핌 DB] ◆ 정청래 "저와 전혀 관련 없는 문제...무관용 원칙으로 법적 조치하겠다"  이에 정 후보는 법적 대응을 예고하며 즉각 반발했다. 정 후보도 같은 행사 후 기자들과 만나 '신천지 전당대회 개입설'에 대해 "저하고는 전혀 관련 없는 문제"라며 "이런 가짜뉴스, 허위조작 정보로 이미지를 씌우는 게 있다면 무관용의 원칙으로 법적 조치하겠다"고 밝혔다. 그러면서 "유튜브에서 그런 가짜 조작뉴스를 흘리는 것으로 알고 있는데, 이미 법적 조치를 취한 게 있다. 앞으로 지위고하를 막론하고 가장 강력한 법적조치를 취하겠다. 정보통신망법에 의해서 엄벌에 처하게 돼 있다"고 했다. 정 후보는 이날 오후 본회의 이후 기자들과 만난 자리에서도 "(신천지 전당대회 개입설) 부분은 제가 절대로 용서하지 않고 그냥 넘어가지 않을 것"이라며 "마치 저하고 관련이 있는 것처럼 연기를 피우는데, 이것은 걸리면 족족 다 법적인 조치를 할 것"이라고 재차 강조했다.  송영길 더불어민주당 당대표 후보는 21일 자신의 페이스북에 홍준표 전 대구시장과 오찬 회동을 가졌다고 밝혔다. [사진=송영길 페이스북] ◆ 송영길 "홍준표와 오찬...이만희 교주와 洪 직접 만나 나눈 충격적 이야기 들어" 송영길 당대표 후보도 이날 신천지 문제를 언급하며 당내 파장을 예고했다.  송 후보는 이날 자신의 페이스북에 홍준표 전 대구시장과 오찬 회동을 가졌다고 밝혔다. 그는 "지난 2021년 국힘 대선경선에서 신천지 개입이 없었다면 윤석열이 아닌 홍준표가 대선 후보가 되었을텐데 하는 아쉬움을 나누었다"고 적었다.  이어 "대선 후 이만희 (신천지) 교주와 홍준표 선배가 직접 만나 나눈 충격적인 이야기를 들었다. 몇 가지 크로스체크를 한 후 방송에서 이야기하도록 하겠다"고 했다.  seo00@newspim.com 2026-07-21 17:03

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동