경남도, 8개 공공기관 정규직 42명 통합 채용…지역 인재 채용 확대

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

NCS 포함 필기시험·전공과목 평가

연 2회 통합채용 부담 완화 기대

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 지역 인재의 공공기관 진출 기회를 넓힌다.

도는 다음달 산하 8개 공공기관 정규직 임직원 42명을 하반기 통합채용으로 선발한다고 22일 밝혔다.

경남도가 2026년도 하반기 도 산하 8개 공공기관에서 근무할 정규직 임직원 42명을 통합 선발한다. 사진은 경남도청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.01.22

이번 통합채용에는 경남개발공사, 경남로봇랜드재단, 경상남도투자경제진흥원, 경남신용보증재단, 경남문화예술진흥원, 경상남도미래세대재단, 경상남도마산의료원, 경상남도환경재단 등 8개 기관이 참여해 정규직 직원 42명을 모집한다.

기관별 채용인원은 경남개발공사 5명, 경남로봇랜드재단 4명, 경상남도투자경제진흥원 1명, 경남신용보증재단 4명, 경남문화예술진흥원 3명, 경상남도미래세대재단 3명, 경상남도마산의료원 21명, 경상남도환경재단 1명이다.

원서접수와 필기시험은 경상남도가 일괄 진행한다. 서류전형과 면접시험, 최종합격자 발표는 각 공공기관이 자체 일정에 따라 담당한다.

지원서는 다음달 18일부터 21일까지 경상남도 공공기관 통합채용 인터넷원서접수센터를 통해 온라인으로 제출해야 한다.

필기시험은 국가직무능력표준(NCS) 직업기초능력평가를 공통과목으로 치르고, 기관별 직무 특성을 반영한 전공과목을 함께 평가한다. 기관별 전공과목과 필기시험 일정 등 세부사항은 경상남도 누리집 시험정보란에서 안내한다.

도는 공공기관 채용의 공정성과 투명성을 높이고 구직자의 준비 부담을 줄이기 위해 연 2회 공공기관 통합채용을 실시하고 있다. 올해 상반기에는 9개 공공기관에서 정규직 32명을 통합 선발했다.

news2349@newspim.com