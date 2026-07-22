미래에셋 TIGER 미국 대표지수 ETF 2종 순자산 30조 돌파

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국내 동일 지수 상품 순자산의 절반 웃돌아

연초 이후 개인 순매수 5조3373억원

전체 유입액의 50% 이상 차지

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미래에셋자산운용의 미국 대표지수 상장지수펀드(ETF)인 'TIGER 미국S&P500 ETF'와 'TIGER 미국나스닥100 ETF'의 순자산 합계가 30조원을 넘어섰다.

미래에셋자산운용은 한국거래소 집계 결과 지난 21일 종가 기준 두 상품의 순자산 합계가 30조9908억원을 기록했다고 22일 밝혔다.

이는 국내 증시에 상장된 스탠더드앤드푸어스(S&P)500과 나스닥100 추종 ETF 전체 순자산의 절반을 웃도는 규모다.

두 상품에 유입된 개인투자자 자금도 증가했다. 올해 들어 지난 21일까지 TIGER 미국S&P500과 TIGER 미국나스닥100의 개인 순매수액은 총 5조3373억원으로 집계됐다. 같은 기간 국내 상장 미국 대표지수 ETF 전체 개인 순매수액의 50%가 넘는 수준이다.

[사진=미래에셋자산운용]

개별 상품별로 TIGER 미국S&P500은 국내 상장 S&P500 추종 ETF 가운데 순자산이 가장 많다. TIGER 미국나스닥100도 국내 나스닥100 추종 ETF 중 최대 규모를 기록하고 있다.

미래에셋자산운용은 두 상품이 아시아에 상장된 동일 지수 추종 ETF 가운데서도 가장 큰 규모라고 설명했다. 국내 전체 ETF 순자산 순위에서는 TIGER 미국S&P500과 TIGER 미국나스닥100이 각각 2위와 3위에 올라 있다.

TIGER 미국S&P500은 미국 주요 기업 500개에 분산 투자하는 상품이다. 미래에셋자산운용은 연금계좌를 이용한 적립식 장기 투자 수요가 해당 상품의 자금 유입으로 이어지고 있다고 분석했다.

TIGER 미국나스닥100은 미국 기술주를 중심으로 구성된 나스닥100 지수를 추종한다. 미래에셋자산운용에 따르면 이 상품의 상장 이후 누적 수익률은 1700%를 넘어섰다.

미래에셋자산운용은 국내 증시의 변동성이 확대되면서 해외 자산배분에 대한 투자자 관심이 이어지고 있다고 설명했다. 연금 투자자 사이에서도 특정 종목과 업종에 대한 집중도를 낮추기 위해 미국 대형주 지수 상품을 편입하려는 수요가 나타나고 있다고 덧붙였다.

김상율 미래에셋자산운용 글로벌ETF운용본부장은 "두 상품은 국내 최초의 미국 대표지수 현물형 ETF로 출발했다"며 "앞으로도 국내 투자자의 글로벌 자산배분과 장기 자산 형성을 지원하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com