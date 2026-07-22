황인엽, 글로벌 팬미팅 투어 '투유' 개최…아시아부터 남미까지

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 황인엽이 세 번째 글로벌 팬미팅 투어를 개최하고 전 세계 팬들과 만난다.

황인엽은 오는 8월 서울을 시작으로 중국 상하이, 대만 타이베이, 홍콩, 태국 방콕, 인도네시아 자카르타, 필리핀 마닐라를 비롯해 칠레 산티아고와 브라질 상파울루, 일본 오사카, 도쿄까지 총 11개 도시에서 '황인엽 팬미팅 투어 '투 유(HWANG IN YOUP FAN MEETING TOUR 'To you')'를 개최한다.

배우 황인엽. [사진 = 뉴스핌DB]

이번 글로벌 팬미팅 투어는 황인엽이 2022년 첫 팬미팅 투어와 2024년 '인 러브(IN LOVE)'에 이어 세 번째로 진행하는 투어다. 아시아 주요 도시부터 남미까지 폭넓은 지역의 팬들을 직접 찾아가며 꾸준한 글로벌 인기를 다시 한번 입증할 예정이다.

특히 이번 투어에는 중국 상하이가 새롭게 추가돼 황인엽의 한층 확장된 글로벌 행보를 보여준다. 이와 함께 지난 '인 러브' 투어 당시 뜨거운 호응을 얻었던 칠레 산티아고와 브라질 상파울루도 다시 찾는다. 지난 만남에서 확인한 남미 팬들의 뜨거운 사랑에 화답하고 다시 한번 특별한 추억을 쌓는 자리라는 점에서 의미를 더한다.

올해 투어는 ENA 월화드라마 '그대에게 드림'을 마친 뒤 글로벌 팬들과 직접 만나는 자리라는 점에서도 기대를 모은다. 황인엽은 '그대에게 드림' 우수빈 캐릭터를 통해 로맨틱 코미디 장르로 한층 깊어진 연기와 새로운 매력을 선보이며 국내외 시청자들의 사랑을 받고 있다. 작품을 마친 소감과 촬영 비하인드 등 팬들이 궁금해했던 다양한 이야기도 직접 들려줄 것으로 기대를 모은다.

황인엽은 드라마 '여신강림', '안나라수마나라', '왜 오수재인가', '조립식 가족' 등 출연 작품마다 자신만의 매력을 드러내며 탄탄한 글로벌 팬덤을 쌓아왔다. 작품 활동에 이어 글로벌 팬미팅 투어까지 이어가며 전 세계 팬들과의 접점을 꾸준히 넓혀가고 있다.

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