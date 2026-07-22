갤럭시아머니트리, 오프라인 매장 스테이블코인 결제 검증

청담·도산 프리미엄 매장서 QR 기반 결제 실증

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 디지털금융기업 갤럭시아머니트리가 결제 파트너사 헤이페이, 프리미엄 가구·리빙 브랜드 쎄덱, 패션 브랜드 뮤제와 함께 오프라인 매장의 스테이블코인 결제 개념검증(PoC)을 진행했다고 22일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 PoC는 국내외 고객이 오프라인 매장에서 스테이블코인을 활용한 결제 경험과 운영 프로세스의 안정성을 검증하기 위한 것이다. 갤럭시아머니트리는 스테이블코인 결제 인프라와 운영 프로세스를 구축했으며 헤이페이는 실증 매장 연계와 테스트 운영을 지원했다. 쎄덱과 뮤제는 실제 소비 환경에서 디지털자산 결제 적용 가능성을 검증하는 파트너로 참여했다.

실증은 서울 청담·도산 일대 프리미엄 리테일 매장을 기반으로 진행됐다. 해당 상권은 국내 고객뿐 아니라 해외 관광객이 많이 찾는 럭셔리 쇼핑 지역으로, 실제 소비 환경에서 스테이블코인 결제 적용 가능성을 검증하는 테스트베드로 활용됐다.

GMT-쎄덱-뮤제. [사진=갤럭시아머니트리]

실증에서는 고객이 모바일 지갑에 보유한 스테이블코인을 이용해 QR 기반으로 결제를 진행하고 기존 POS 및 결제 시스템과 연계해 결제 승인 절차가 정상적으로 이뤄지는지를 검증했다. 또한 결제 이후 취소·환불, 정산 데이터 관리, 가맹점 운영 프로세스 등 실제 오프라인 매장 운영에 필요한 기술적·운영적 요소도 함께 점검했다.

신동훈 갤럭시아머니트리 대표이사는 "패션과 리빙은 국내 고객은 물론 외국인 관광객의 소비가 활발한 대표적인 오프라인 유통 분야"라며 "이번 PoC를 통해 QR 기반 스테이블코인 결제가 기존 오프라인 결제 환경에서도 안정적으로 적용될 수 있음을 확인했다"고 말했다.

신 대표는 "갤럭시아머니트리는 기존 전자결제 인프라와 전국 가맹점 네트워크 운영 경험을 바탕으로 다양한 산업군에서 스테이블코인 결제 적용 가능성을 검증하고 있다"며 "앞으로 유통, 패션·리빙, 관광 등 소비자 접점이 많은 분야를 중심으로 디지털자산 기반 결제 생태계를 확대할 계획"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com