青瓦台密切关注美国全球关税政策最新动向

纽斯频通讯社首尔7月22日电 韩国总统府青瓦台22日表示，随着美国对全球实施的10%关税措施期限临近，韩国政府正密切关注相关政策动向，并将通过政府间磋商机制与美方保持沟通。

青瓦台全景。【图片=纽斯频通讯社】

青瓦台当天发表声明说，美国政府此前一直表示将尊重韩美双方已达成的关税协议。随着24日美国全球关税措施期限临近，韩国政府正在密切跟踪相关进展。

青瓦台表示，本周将访美的韩国产业通商部长官和通商交涉本部长计划分别与美国商务部和美国贸易代表办公室（USTR）就有关问题进行磋商。

今年3月，美国贸易代表办公室宣布，根据《1974年贸易法》第301条，对韩国、中国、日本、欧盟等16个经济体启动调查程序，为可能采取追加关税措施开展前期调查。

根据美国《1974年贸易法》第301条，美国政府认为外国政府采取的不公平、不合理或歧视性政策、措施对美国商业造成负担或限制时，可依法采取包括加征关税在内的单边贸易救济措施。

根据美国贸易代表办公室本月2日公布的关税方案，包括韩国、日本、英国、澳大利亚、中国、越南等在内的54个国家和地区，被认定未能有效执行针对强迫劳动产品的进口限制措施，可能适用12.5%的关税。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社