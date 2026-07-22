군산 새만금서 전국 대학생 자작자동차 기술경연 개최

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24~26일 군산새만금자동차경기장 개최…전국 25개 대학 33개 팀 참가

20주년 맞아 중국·인도 대학 첫 참가, 26일 종합 우승팀에 산업부 장관상





[군산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 군산시는 오는 24~26일 새만금 자동차경기장에서 국내 최대 규모의 대학생 자작자동차 경진대회인 'Baja Student Korea 2026'을 개최한다고 22일 밝혔다.

올해로 20회째를 맞는 이번 대회는 대학생들이 직접 설계하고 제작한 자작 자동차로 주행 성능과 기술력을 겨루는 전국 규모의 자동차 공학 경진대회다.

지난해 자작자동차대회 모습[사진=군산시]2026.07.22 lbs0964@newspim.com

한국자동차공학회와 한국자동차연구원이 공동 주최하며 군산시를 비롯한 국내 자동차 및 부품기업, 유관기관 등이 후원한다.

대회에는 전국 25개 대학 33개 팀이 참가해 주행 성능(Baja) 부문과 기술 부문(아이디어·디자인) 등 2개 분야에서 열띤 경쟁을 펼친다.

주행 성능 부문은 다양한 성능 평가를 거쳐 오프로드 경기장에서 90분 동안 진행되는 내구 레이싱으로 최종 순위를 결정한다.

기술 부문은 차량의 창의성과 설계 능력, 디자인 완성도 등을 종합 평가하며 최우수 팀에는 군산시장상이 수여된다.

특히 올해는 중국과 인도 대학팀이 처음 참가해 학생 간 국제 교류와 기술 경쟁의 의미를 더한다. 대회 20주년을 기념해 역대 우승팀의 성과를 소개하는 '히스토리 월(History Wall)'도 운영해 관람객들에게 다양한 볼거리를 제공할 예정이다.

시 관계자는 "전국의 자동차 공학도들이 그동안 쌓아온 기술과 역량을 충분히 발휘할 수 있도록 대회 운영에 최선을 다하겠다"며 "살수차 운영, 그늘막 설치, 얼음생수 제공 등 폭염 대응에도 만전을 기하겠다"고 말했다.

한편 폐회식과 시상식은 오는 26일 오후 2시 GSCO 컨벤션홀에서 열리며 종합 우승팀에는 산업통상자원부 장관상과 함께 상금과 우승기가 수여될 예정이다.

lbs0964@newspim.com