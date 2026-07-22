[속보] 김건희, 종합특검 첫 출석…'尹 관저 이전 의혹' 피의자 조사

[과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 김건희 여사가 22일 2차 종합특별검사팀(종합특검)에 처음으로 출석했다.
구속 상태인 김 여사는 이날 오전 9시30분께 법무부 호송차를 타고 경기 과천시 종합특검 청사에 도착했다.
종합특검은 김 여사의 대통령 관저 공사 업체 선정 개입 및 디올 의류 등 금품 수수 의혹과 관련한 특정범죄가중처벌법상 알선수재·직권남용 권리행사방해 혐의를 집중적으로 조사할 방침이다.
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[과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 김건희 여사가 22일 2차 종합특별검사팀(종합특검)에 처음으로 출석했다.
구속 상태인 김 여사는 이날 오전 9시30분께 법무부 호송차를 타고 경기 과천시 종합특검 청사에 도착했다.
종합특검은 김 여사의 대통령 관저 공사 업체 선정 개입 및 디올 의류 등 금품 수수 의혹과 관련한 특정범죄가중처벌법상 알선수재·직권남용 권리행사방해 혐의를 집중적으로 조사할 방침이다.
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