삼표시멘트, '2025 ESG 보고서' 발간

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

2023~2024년 3개년 성과 공개…탄소중립·안전보건 최우선

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 삼표시멘트가 지속가능경영 성과와 중장기 ESG(환경·사회·지배구조) 전략을 담은 '2025 삼표시멘트 ESG 보고서'를 발간했다고 22일 밝혔다.

회사에 따르면 지난 2022년 첫 발간 이후 네 번째로 선보인 이번 보고서는 2023년부터 지난해까지 최근 3개년의 주요 정량 성과를 투명하게 공개했다. 회사에 따르면 글로벌 기준에 부합하는 ESG 관리 체계를 기반으로 이해관계자와의 신뢰를 높이는 데 중점을 뒀다.

특히 기업이 사회·환경에 미치는 영향과 외부 요인이 기업 가치에 미치는 영향을 함께 고려하는 '이중 중대성 평가'를 고도화했다. 이를 통해 기후변화 대응과 산업안전보건을 최우선 핵심 이슈로 선정했으며, 윤리·준법경영과 건전한 지배구조를 신규 이슈로 편입해 관리 기준을 강화했다.

2025 삼표시멘트 ESG 보고서 표지. [사진= 삼표시멘트 ]

환경 부문에서는 2050 탄소중립 실현을 목표로 연료 전환, 원료 및 제품 혁신, 기술 혁신 등 3대 과제를 추진 중이다. 친환경 저탄소 혼합시멘트 브랜드인 '블루멘트' 확대를 통해 제품 생산 전 과정에서 온실가스를 감축하고 있다.

사회 부문에서는 전사적 안전 경쟁력 강화를 위한 '3개년 안전보건 로드맵'의 이행 현황을 공개했다. 현장 소통 채널 확대와 선제적 위험성 평가를 통해 안전 중심의 현장 문화를 정착시켰으며, 인권영향평가 고도화로 상생과 존중의 기업문화를 강화했다.

지배구조 부문에서는 이사회 산하 감사위원회, 내부거래위원회, ESG위원회 등 전문위원회의 운영 현황을 공개했다. 컴플라이언스 전담 조직을 중심으로 윤리경영 내재화와 준법문화 확산을 위한 활동도 담았다.

삼표시멘트는 환경 보호와 사회적 가치 창출, 투명한 지배구조를 기반으로 시멘트 산업의 지속가능성을 선도하는 기업으로 나아갈 방침이다.

nylee54@newspim.com