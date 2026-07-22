한컴이노스트림, 한림대와 AI 인재 양성 협약 체결

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8월부터 NVIDIA 인증교육 공동 운영

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 한컴의 자회사 한컴이노스트림이 한림대학교와 인공지능(AI)·디지털 인재 양성을 위한 업무협약을 체결했다.

양 기관은 대학 교육과 산업 현장을 연계해 AI 교육부터 기업 프로젝트, 진로·취업까지 이어지는 실무형 인재 양성 체계를 구축하기로 했다.

한컴 본사 전경 [사진=한컴]

우선 8월부터 'NVIDIA DLI(Deep Learning Institute) Fundamentals of Deep Learning' 글로벌 인증교육을 공동 운영한다.

한컴이노스트림은 국내 최초이자 세계 다섯 번째 NVIDIA DLI 공인 교육센터다. 생성형 AI와 딥러닝 등 최신 기술을 중심으로 학생들의 전공과 진로를 고려한 단계별 교육과정을 제공하며 산업 현장에서 요구하는 실무역량을 강화한다.

2026년부터는 강원지역 기업의 실제 업무 과제를 바탕으로 학생들이 기업 문제를 직접 해결하는 PBL(Project Based Learning) 프로젝트를 추진한다.

학생들은 AI 솔루션을 기획하고 구현하는 경험을 쌓으며 결과는 직무 포트폴리오로 활용된다. 이후 기업 탐방과 현직자 멘토링, 현장실습 및 인턴십 등 진로·취업 지원 프로그램과도 연계할 예정이다.

2027년부터는 장기 교육과정과 정규 교과과정을 공동 개발해 산업 변화에 대응하는 AI 교육 모델을 구축해 나간다.

origin@newspim.com