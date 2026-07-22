구룡마을 개발사업 통합심의 넘어…서울 '마지막 판자촌' 28층-2120가구 단지 조성

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구룡마을 M블록·B2블록 서울시 통합심의 통과



[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 서울의 마지막 '판자촌'으로 남아있던 구룡마을에 최고 28층 규모 공공주택 2120가구 규모 대모산·구룡산과 어우러진 아파트 단지가 들어선다.

22일 서울시에 따르면 지난 21일 열린 제3차 공공주택통합심의위원회는 이같은 내용을 담은 '개포 구룡마을 공공주택건설사업(M블록, B2블록)'에 대한 통합 심의를 조건부 가결했다.

이로써 구룡마을 전체 공동주택단지 중 핵심 구역인 2개 블록의 공급 계획이 확정됐다. 이번 공급 단지는 M블록(300가구)과 B2블록(1820가구)을 합쳐 총 2120가구 규모다.

구룡마을 도시개발사업 조감도 [자료=서울시]

M블록은 대지면적 1만2901㎡에 최고 15층 규모로 지어진다. 주거 형태별로 통합공공임대 115가구, 장기전세주택인 미리내집 165가구, 공공분양 20가구가 각각 배정됐다.

B2블록은 대지면적 5만2718㎡에 지상 28층 규모 고층 단지로 조성된다. 통합공공임대 643가구와 미리내집 1177가구를 공급한다. 두 블록 모두 입주민의 라이프스타일에 맞춰 전용면적 31㎡, 36㎡, 49㎡, 59㎡ 등 다양한 평형과 평면으로 공급한다.

서울시는 구룡마을의 지형적 특성을 살려 인근 대모산과 구룡산의 자연환경을 최대한 보존하는 방식으로 단지를 배치한다. 고단열·고기밀 외피를 사용하고 신재생에너지를 도입하는 등 탄소중립을 위한 친환경 설계기법을 적극적으로 적용해 친환경 명품 주거단지를 구현한다.

단지 내 동선과 환경도 대폭 개선한다. 근린공원 및 주민 커뮤니티 시설과 연계한 보행친화형 가로공간을 만들고 유기적인 보행 네트워크를 구축한다. 이를 통해 주변 녹지축과 주민 생활권을 하나로 연결해 쾌적하고 안전하게 걸을 수 있는 보행 환경을 제공한다.

서울시는 2026년 하반기 주택건설 사업계획승인을 거쳐 2027년 착공, 2031년 준공을 목표로 신속히 사업을 추진할 예정이다.

명노준 서울시 주택실장은 "이번 심의로 구룡마을의 2000여 가구 공공주택 공급이 본궤도에 올랐다"며 "구룡마을의 주거환경을 획기적으로 개선할 뿐만 아니라 수요가 높은 강남권에 양질의 주택을 공급해 시민의 주거 안정에 크게 기여할 것"이라고 말했다.

donglee@newspim.com