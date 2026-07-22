행안부, 금융위 특별성과 포상금 우수 운영기관 선정…포상금 1000만원 지급

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 특별성과 포상금 제도를 모범적으로 운영한 금융위원회를 우수 운영기관으로 선정하고 포상금 1000만원을 지급한다.

행정안전부는 특별성과 포상금 제도의 우수 운영 사례로 금융위원회를 선정해 수시 포상을 실시한다고 22일 밝혔다.

특별성과 포상금은 국민이 체감할 수 있는 성과를 창출한 공무원을 발굴해 실질적인 보상을 제공하기 위해 올해 처음 도입된 제도다. 행안부는 연말 정기 포상과 함께 우수 운영 사례를 수시로 선정해 포상하고 있다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

행안부는 금융위원회가 자본시장 선진화와 취약계층 재기 지원 등 국민 체감도가 높은 정책을 추진한 핵심 기여자를 발굴해 포상금을 지급하는 등 성과 중심 조직문화를 정착시킨 점을 높이 평가했다.

금융위원회는 1등 '금뮹이상' 1000만원, 2등 '은뮹이상' 500만원, 3등 '동뮹이상' 300만원 등 개인 중심의 포상 체계를 운영하고 있다.

또 국민 추천과 내부 직원 추천을 병행하고, 내부 직원과 외부 전문가가 참여하는 심사위원회를 통해 실제 기여자를 선정하는 등 공정한 심사 절차를 마련했다. 역대 수상자의 성과를 청사 내 '금융위인(人)전(명예의 전당)'에 게시해 성과 중심 문화를 확산한 점도 우수 사례로 평가받았다.

김민재 행정안전부 차관은 이날 금융위원회를 방문해 직원들과 간담회를 열고 특별성과 포상 운영 사례를 공유했다. 또 직원들을 격려하기 위해 음료와 간식을 전달하고 현장 의견을 청취했다.

김 차관은 "공직사회에 필요한 것은 단순한 칭찬이 아니라 성과와 기여를 정확히 가려내는 제대로 된 인정"이라며 "금융위원회는 협업 과제 속에서도 실제 기여자를 공정하게 발굴하고 성과 중심 조직문화를 안착시킨 모범 사례"라고 말했다.

이어 "행정안전부는 앞으로도 성과는 정확히 인정하고 보상은 과감히 하는공직문화를 확산해, 국민에게 더 큰 성과로 돌려드릴 수 있도록 제도관리를 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com