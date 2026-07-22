유아이디, 글로벌탑넷과 AI 데이터센터 신소재 개발 협력

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냉각·소화 신소재와 소재·공정 기술 결합

AI 데이터센터 전력효율·안전성 강화 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 유아이디는 글로벌탑넷과 인공지능(AI) 데이터센터와 차세대 에너지저장장치(ESS) 시장 공략을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 22일 밝혔다.

양사는 이번 협약을 통해 글로벌탑넷의 플루오린화케톤(Fluorinated Ketone) 기반 냉각·소화 신소재 기술과 유아이디의 소재·공정 및 배터리 인클로저(컨테이너) 기술을 결합해 AI 데이터센터용 올인원(All-in-One) 통합 플랫폼을 공동 개발할 계획이다.

글로벌탑넷의 신소재 기술은 과학기술정보통신부 연구개발(R&D) 과제를 통해 확보한 기술로, 물을 사용하지 않는 비전도성 냉각·소화 방식을 적용한 것이 특징이다. 회사는 화재 발생 시 전자회로나 배터리의 2차 피해를 줄이면서 발화 지점을 신속하게 진압할 수 있도록 설계됐다고 설명했다.

유아이디 MOU. [사진=유아이디]

유아이디는 자사가 보유한 소재·공정 기술과 맞춤형 배터리 인클로저 제조 기술을 접목해 데이터센터의 열관리와 화재 대응 기능을 통합한 솔루션을 개발한다는 방침이다.

양사는 이번 협력을 계기로 글로벌탑넷의 신소재 기반 고성능 서버 랙(Rack)과 유아이디의 맞춤형 컨테이너 시스템을 결합한 올인원 모듈러 데이터센터 개발과 양산 체계 구축도 추진할 계획이다.

또 국내외 산업단지용 엣지 데이터센터를 비롯해 자율운항 선박, 해양 데이터센터 등 높은 안전성이 요구되는 특수 목적형 인프라 시장으로 사업 영역을 확대할 예정이다.

유아이디 관계자는 "생성형 AI 확산으로 데이터센터의 전력 효율과 열관리 기술의 중요성이 커지고 있다"며 "양사의 기술을 결합해 서버와 배터리에서 발생하는 열을 통합 관리하고 전력 효율(PUE) 향상과 화재 위험 저감을 동시에 구현하는 플랫폼을 개발할 계획"이라고 말했다. 이어 "이번 협력을 통해 AI 데이터센터 인프라 분야에서 사업 경쟁력을 강화하고 글로벌 시장 진출 기반을 확대해 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com