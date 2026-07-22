부산교육청, 장애인 자립·행복일자리 사업 60명 확대 채용…약 40% 증가

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고용부담금 면제 예상 및 지원 강화

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청이 상반기 비공무원 분야에서 장애인 근로자 60명을 추가 채용하며 고용 확대에 나섰다.

시교육청은 '장애인 자립·행복일자리 사업'을 통해 비공무원 장애인 일자리 정원을 기존 173명에서 244명으로 약 40% 확대했다고 22일 밝혔다.

시교육청은 상반기 60명을 채용한 데 이어 추가로 11명 채용이 가능한 규모를 확보했다. 채용 범위를 기존 특수학교와 도서관 중심에서 공립학교와 교육청 산하기관까지 배치 기관을 넓혔다.

지난 4일 열린 부산시교육청 '장애인 자립·행복일자리 소통간담회' [사진=부산시교육청] 2026.07.22

앞서 시교육청은 지난 2월 학교와 기관을 대상으로 장애인 적합 직무 조사를 실시해 31개 기관에서 직무를 발굴, 41명을 채용했다.

이후 추가 조사에서도 13개 기관에서 신규 직무를 찾아 19명을 채용하는 등 상반기 총 60명에게 일자리를 제공했다. 이들은 행정업무 지원, 시설관리 보조, 특수교육 지원 등 업무를 수행하는 '동행실무사'로 근무한다.

이번 채용 확대에 따라 시교육청의 장애인 의무고용률은 6월 말 기준 3.3%에서 3.8%로 상승해 법정 기준을 충족했다. 하반기에는 고용부담금이 발생하지 않을 것으로 예상된다. 시교육청은 지난해 의무고용률 미달로 약 8억 원의 부담금을 납부한 바 있다.

현장 지원 체계도 강화했다. 지난 4일에는 사업 참여자와 간담회를 열어 근무지 배치와 적응, 근무환경 등에 대한 의견을 수렴했다. 시교육청은 직무 연계와 현장 적응 지원, 근무환경 개선을 지속적으로 보완할 계획이다.

김석준 교육감은 "장애인 고용은 채용에 그치지 않고 안정적으로 일할 수 있는 환경을 만드는 것이 중요하다"며 "장애인 적합 직무를 발굴하고 현장의 의견을 반영해 장애인 고용 확대를 추진해 나가겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com