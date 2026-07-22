송영길 "한국 정당 중 신천지로부터 자유로운 곳이 있을까 깊은 우려"

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"한 달에 천원씩 6개월만 내면 권리당원 되는 취약점 고민해 봐야"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당 당대표 경선에 출마한 송영길 후보가 민주당 복당 전 소나무당 대표였던 시절 신천지 측의 접근이 있었다고 주장했다.

송 후보 측은 22일 언론공지를 통해 송 후보가 전일 국회의원회관에서 개최한 '뉴미디어 대토론회, 유튜버가 묻고 송영길이 답하다'에서 신천지 관련 내용을 공개했다고 밝혔다.

송영길 더불어민주당 당대표 후보가 21일 국회의원회관에서 '뉴미디어 대토론회, 유튜버가 묻고 송영길이 답하다' 인터뷰를 진행했다. [사진=송영길TV]

송 후보는 "소나무당의 경우에도, 내가 구속되어 있을 당시 신천지 측이 당 사무총장에게 접근해 왔다"며 "송영길 대표가 출소 후 이만희 신천지 교주를 한 번만 만나주면, 대거 입당하여 당의 부채도 해결해 주고 당비도 지원하겠다는 유혹을 해왔다"고 말했다.

송 후보는 이 사실을 전해 듣고 즉각 거부 의사를 밝혔다고 강조했다. 그는 "그 말을 전해 듣고 깜짝 놀라 '왜 그런 사람들을 만났냐, 절대 차단하라'고 지시했다"고 밝혔다.

그는 이번 사례가 특정 정당만의 문제가 아니라고 짚었다. 송 후보는 "소나무당에도 이렇게 접근할 정도라면, 과연 대한민국 정당 중 신천지로부터 완전히 자유로운 곳이 있을까 하는 깊은 우려가 든다"고 했다.

그러면서 "1인 1표제의 장점은 살리되, 어떠한 검증도 없이 인터넷 입당 후 한 달에 1000원씩 6개월만 내면 권리당원이 되는 취약점을 고민해 봐야 한다"고 지적했다.

이어 "마음만 먹으면 다음 대통령 선거나 당대표 선거 등 주요 계기마다 영향력을 행사하기 위해 얼마든지 당원으로 들어올 수 있다"며 "이를 막을 수 있는 실질적인 방안이 무엇일지 다 함께 고민해 보아야 한다"고 말했다.

chogiza@newspim.com