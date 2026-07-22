NH농협은행, 신용보증기금과 3830억원 협약

[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = NH농협은행은 신용보증기금과 3830억원 규모의 금융 업무협약을 체결했다. 22일 발표한 협약은 중소기업과 지역기업에 대한 금융지원을 강화하기 위한 것이다.
협약은 일반 생산적 금융과 지역특화 금융으로 나뉜다. 일반 생산적 금융에서 농협은행은 총 50억원을 출연하고 2200억원 규모의 협약보증을 공급한다. 신용보증기금은 3년간 보증비율 100%를 보장하고 보증료를 3년간 0.2%포인트, 2년간 0.5%포인트 지원한다.
지역특화 금융에서는 농협은행이 총 50억원을 출연하고 1630억원 규모의 협약보증을 공급한다. 신용보증기금은 3년간 보증비율 100%를 보장하고 보증료를 3년간 최대 0.3%포인트, 2년간 0.6%포인트 지원한다.
일반 생산적 금융은 신성장동력산업 기업, 유망창업기업, 수출기업, 해외진출기업, 고용창출기업, 벤처기업 등을 지원한다. 지역특화 금융은 지역기반산업 기업, 지방이전 중소기업, 지방투자기업 등을 대상으로 한다.
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