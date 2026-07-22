중기중앙회 'K-굿즈 활용 서울 도시제조업 활성화 방안' 포럼 개최

AI 핵심 요약beta
- 중소기업중앙회는 22일 서울 도시제조업 활성화 연구포럼을 개최했다고 밝혔다.
- 서울 도시제조업은 저가 경쟁·원가 상승·인력 고령화 등으로 붕괴 직전에 있어 K-굿즈 기반 연대와 협력 지원 정책이 시급하다고 했다.
- 한류 굿즈 수요를 성장 기회로 삼기 위해 콘텐츠·디자인·제조 융합된 K-굿즈 산업 중심 정책이 필요하다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 중소기업중앙회는 22일 중기중앙회에서 'K-굿즈 활용 서울 도시제조업 활성화 방안'을 주제로 연구포럼을 개최했다고 밝혔다.
이번 포럼은 산업구조 재편과 생산환경 변화로 서울 도시제조업의 산업기반이 지속적으로 약화되는 가운데, K-굿즈를 활용한 서울 도시제조업의 활성화 방안을 모색하기 위해 마련됐다.
포럼에서는 김시범 한국문화경제학회 학회장이 'K-굿즈 활용 서울 도시제조업 활성화 방안'을 주제로 발표했으며, 이어 학계·산업계·협동조합 전문가들의 심도 있는 토론이 이어졌다.
김시범 학회장은 주제발표에서 "서울 도시제조업은 저가 경쟁 심화, 원자재 가격 상승, 인력 고령화, 공정관리시스템 부재 등으로 산업 생태계가 붕괴 직전에 놓여 있다"며 " "의류봉제·인쇄·주얼리·문구 등 업종 간 연대와 협동조합, 엔터테인먼트사, 박물관, 지역 관광명소 등 주체 간 유기적인 협력을 통해 도시제조업의 K-굿즈 상품개발 및 판매를 적극 지원하는 정책이 시급하다"고 밝혔다.
정경은 중기중앙회 서울지역본부장은 "최근 한류 열풍으로 확대되는 굿즈 수요를 서울 도시제조업의 새로운 성장 기회로 활용하기 위해서는 개별 업종 차원을 넘어 콘텐츠·디자인·제조가 융합된 'K-굿즈 산업' 중심의 정책이 필요하다"고 말했다.
tack@newspim.com