비츠로넥스텍, 국산 80MW급 클라이스트론 성능인증

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포항가속기연구소에서 1시간 연속운전 시험 완료

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 비츠로넥스텍이 자체 개발한 80MW급 S-band 클라이스트론이 포항가속기연구소 본 설비에서 1시간 연속운전 성능인증 시험을 완료했다고 22일 밝혔다.

회사에 따르면 지난 5월 포항가속기연구소 PAL-XFEL L3-S1 섹터 본 설비에서 진행된 이번 시험은 지난해 클라이스트론 국산화 개발 및 상용화 발표 이후 실제 가속기 운전 환경에서 국산 제품의 적용성을 검증받은 후속 성과다. 비츠로넥스텍의 국산 클라이스트론(모델명 K20864)은 2.856GHz S-band, 80MW 출력, 4μs 펄스폭, 60Hz 반복률 조건에서 1시간 연속운전 성능을 확인했다.

클라이스트론은 고전압 전자빔의 에너지를 마이크로파 RF 에너지로 변환·증폭하는 고출력 진공관 증폭장치다. 생성된 RF 에너지는 가속관에 공급돼 전자를 고에너지로 가속시키는 에너지원으로 사용되며, 방사광가속기, 자유전자레이저, 중이온가속기 등 대형 연구시설의 핵심 RF 전력원이다.

비츠로넥스텍. [사진=비츠로넥스텍]

회사에 따르면 2016년 3월 과학기술정보통신부의 '가속기핵심기술개발사업'에 선정돼 포항가속기연구소와 공동으로 클라이스트론 국산화 개발에 착수했다. 정부 지원 18.5억원, 기업 투자 10.4억원 등 총 28.9억원이 투입된 해당 프로젝트는 2019년 정부과제 종료 후에도 회사가 자체 예산을 추가 투입하며 출력 안정화와 성능 고도화를 지속해왔다.

이번 성능인증을 통해 비츠로넥스텍은 기존 해외 의존도가 높았던 가속기 핵심 RF 전력원의 국산화 레퍼런스를 확보했다. 80MW급 대용량 클라이스트론은 높은 출력 안정성, 고전압 운전 기술, 정밀 진공·냉각 설계, 고주파 구조 설계 역량이 복합적으로 요구되는 장비다.

클라이스트론 기술은 입자가속기뿐 아니라 의료용 방사선 치료기(LINAC), 산업용 전자빔 조사 장치, 장거리 레이더, 위성 통신 등 고출력 RF 전력원이 필요한 분야로 확장 가능하다. 최근에는 고출력 마이크로파 기반 안티드론 시스템 등 국방·안보 분야에서도 관련 기술에 대한 관심이 높아지고 있다.

한편 비츠로넥스텍은 향후 효율 고도화와 프로세싱 전용 시험설비 구축 등 후속 기술개발을 통해 응용 분야 확대와 양산 안정성 확보를 추진할 계획이다.

nylee54@newspim.com