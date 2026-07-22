노랑풍선 '자연이 선물한 쉼, 계림' 기획전 공개

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제주항공 9월 23일부터 주 4회 운항, 프리미엄 패키지 상품 출시

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 노랑풍선은 제주항공 부산 출발 계림(구이린) 직항 노선을 이용한 '자연이 선물한 쉼, 계림' 기획전을 선보이며 중국 자연경관 여행 수요 공략에 나섰다고 22일 밝혔다.

회사에 따르면 제주항공은 오는 9월 23일부터 김해국제공항에서 계림으로 주 4회(수·목 출발 3박 5일, 토·일 출발 4박 6일) 운항한다. 탑승객에게 20kg 무료 위탁수하물과 기내 서비스를 제공한다.

이번 기획전은 부산뿐 아니라 대구, 울산, 경남, 경북 등 영남권 여행객의 접근성을 높이는 데 초점을 맞췄다. 계림은 중국을 대표하는 산수여행지로 카르스트 지형이 만들어낸 독특한 자연경관과 이강을 따라 이어지는 절경으로 알려져 있다.

계림 이강. [사진=노랑풍선]

노랑풍선은 여행객의 취향에 따라 계림과 양삭을 함께 둘러보는 코스와 계림·망산 풍경구를 연계한 코스 등 다양한 일정을 구성했다. 추천 상품인 '부산출발 계림 직항 5일'은 노팁·노옵션·노쇼핑 콘셉트의 프리미엄 구성으로 이강 유람선, 우룡하 뗏목 체험, 상비산·요산 케이블카, 노적암동굴, 세외도원, 상공산·첩채산, 금탑·은탑, 양강사호 유람선, 천고정쇼 등 계림의 핵심 관광지를 포함한다.

숙박은 계림과 양삭의 5성급 호텔을 이용하며 전신 마사지와 드론 영상 촬영 서비스도 제공한다. 기획전 특전으로는 출입국 신고서 작성 대행, 열대과일 및 음료 제공, 전통주 서비스 등을 마련했다.

노랑풍선 관계자는 "계림은 가족여행은 물론 힐링 여행을 찾는 고객들에게 꾸준한 인기를 얻고 있다"며 "부산과 영남권 여행객들이 보다 편리하게 계림을 여행할 수 있도록 직항 노선과 프리미엄 일정, 다양한 특전을 결합했다"고 말했다.

nylee54@newspim.com