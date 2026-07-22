오리엔트바이오, 영장류 비임상 데이터 AI로 자산화

AI 핵심 요약beta
- 오리엔트바이오가 22일 영장류 비임상 AI DB 사업을 확대했다.
- 병리·혈액·영상 등 데이터를 축적해 신약 예측에 활용한다.
- 오리엔트캄과 독점권 계약으로 CRO 사업모델도 구축했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 바이오 인프라 전문기업 오리엔트바이오가 영장류 비임상시험 데이터를 인공지능(AI) 데이터베이스로 구축하는 사업을 확대한다고 22일 밝혔다.
회사는 영장류 공급과 비임상시험 수행 과정에서 생성되는 병리·혈액·영상·독성·약효평가 데이터를 체계적으로 축적해 표준화된 연구 자산으로 전환할 계획이다. 축적된 데이터를 AI로 분석해 신약 후보물질의 독성과 효능을 정밀하게 예측하고, 신약개발 기간과 비용을 줄이는 데이터 기반 비임상시험수탁기관(CRO) 사업모델을 구축한다.
회사에 따르면 관계회사 오리엔트캄(Orient Cam)과 영장류 비임상시험 독점사업권 계약을 체결해 공급, 시험 수행, 품질보증(QA), 데이터 분석을 연계한 사업체계를 구축했다. 비임상 데이터를 AI 자산으로 표준화해 신약 후보물질 분석과 연구개발 의사결정 지원에 활용하고, 관련 기업·연구기관과 협력해 글로벌 AI 연구지원 서비스로 확대할 계획이다.
과학기술정보통신부는 지난 20일 'K-문샷 AI 신약 미션 현장 의견수렴회'를 열고 양질의 바이오 데이터 확보와 AI 기반 효능·독성 예측 역량 강화 방안을 논의했다.
오리엔트바이오 관계자는 "AI 바이오 플랫폼 사업은 축적된 비임상 데이터를 고부가가치 연구 자산으로 전환하는 신성장 동력"이라며 "사업구조를 고도화해 글로벌 바이오 기업과의 협력을 확대하겠다"고 밝혔다. 회사는 2016년 충북 비임상센터를 완공했으며, 제1연구센터는 2011년 국제실험동물관리평가인증협회(AAALAC) 인증을 획득했다.
nylee54@newspim.com