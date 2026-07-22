김혜수·조여정, 비밀 품은 이웃 됐다…'지금 불륜' 캐릭터 포스터·예고편 공개

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 김혜수, 조여정, 김지훈, 김재철이 각자의 비밀을 품은 인물로 얽히며 예측 불가한 블랙 코미디를 예고한다.

쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'가 비비드한 컬러와 강렬한 비주얼의 캐릭터 포스터와 캐릭터 예고편을 공개하며 기대감을 끌어올리고 있다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 지금 불륜 캐릭터 포스터. [사진=쿠팡플레이] 2026.07.22 moonddo00@newspim.com

'지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 행복한 가정을 팔아온 인기 인플루언서 부부와 진흙탕 이혼 소송 중인 이웃집 의사 부부가 불륜조차 하찮아지는 감당 불가한 비밀로 얽히면서 폭주하는 연쇄 추돌 블랙 코미디다.

공개된 캐릭터 포스터는 화려한 배경 컬러처럼 톡톡 튀는 캐릭터의 개성과 매력을 위트 있게 담아냈다. 성공한 인플루언서 CEO '경희'(김혜수)는 골드버튼을 든 채 자신감 넘치는 미소로 인기 셀럽다운 아우라를 드러낸다. 우아한 피부과 원장 '수정'(조여정)은 와인잔을 든 채 고상함 뒤 감춰진 서늘한 분위기를 풍긴다.

키링 같은 연하 남편 '재홍'(김지훈)은 억울함이 가득한 표정으로 정면을 응시하고 있고, 집 나간 의사 남편 '보성'(김재철)은 휴대폰을 붙들고 깜짝 놀란 표정을 짓고 있어 이들에게 닥칠 예기치 못한 사건을 더욱 궁금하게 만든다.

'지금 불륜'은 각자 비밀을 간직한 캐릭터들이 서로 꼬이고 충돌하며 만들어내는 예측 불허의 이야기로 거침없이 폭주한다. 연출을 맡은 이창희 감독 역시 "등장인물들이 상상치 못한 사건으로 인해 완벽하게 포장된 외피를 벗겨내고 밑바닥을 드러낼 때, 아주 흥미로운 아이러니와 코미디가 발생할 것"이라고 전해, 달라도 너무 다른 캐릭터들이 선사할 불협화음 케미를 예고했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 지금 불륜 예고편. [사진=쿠팡플레이] 2026.07.22 moonddo00@newspim.com

함께 공개된 예고편은 캐릭터 그 자체가 된 배우들의 압도적인 연기와 이들이 직접 털어놓는 숨은 사연으로 단숨에 몰입감을 선사한다. 모든 것을 다 이뤘다고 생각하던 순간 남편의 외도 찌라시를 접한 '경희'는 "그날부터 제 인생이 완전히 꼬여버렸어요"라며 거대한 파국의 시작을 알리고, "저는 그 집과 깊게 엮이고 싶지 않아요"라며 경계하는 '수정'은 이웃 간의 심상치 않은 관계를 예감하게 한다.

여기에 '수정'과의 관계를 의심하는 눈초리를 향해 "저만큼 제 가족을 사랑하는 사람은 없을 거예요"라며 억울함을 호소하는 '재홍'과, '수정'과는 이혼 소송 중이면서도 새로 이사 온 유명한 이웃에게 "친해져 보려고요"라며 의미심장한 미소를 흘리는 '보성'의 모습까지 더해져 네 사람이 펼칠 상상 이상의 이야기에 귀추가 주목된다.

완벽한 겉모습 뒤 각자의 비밀을 품은 여섯 인물이 어떤 예측 불가한 사건을 만들어갈지, 쿠팡플레이 시리즈 지금 불륜은 오는 31일 저녁 8시, 쿠팡플레이에서 공개된다. 쿠팡 와우회원은 물론 일반회원 누구나 무료로 시청할 수 있다.

moonddo00@newspim.com