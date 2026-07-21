경기도교육청 '청소년 창업경진대회' 개최...186개 동아리 열전

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정부 지원 사업 평가진 대거 투입...상위 4개 팀 전국대회 컨설팅 지원

10월 전국대회 개최...서울 aT센터서 최종 오프라인 심사

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도교육청은 학생들의 미래 사회 대응력과 창의적 문제 해결 역량을 키우기 위해 21일부터 이틀간 고양 미디어교육센터에서 '2026 청소년 창업경진대회'를 개최한다고 밝혔다. 이번 대회에는 도내 중·고등학교 소속 186개 창업동아리 학생 900여 명이 대거 참가한다.

경기도교육청은 학생들의 미래 사회 대응력과 창의적 문제 해결 역량을 키우기 위해 21일부터 이틀간 고양 미디어교육센터에서 '2026 청소년 창업경진대회'를 개최한다. [사진=경기도교육청]

동아리별로 4∼6명의 학생이 팀을 이뤄 직접 발굴한 혁신적인 창업 아이디어를 바탕으로 도전정신과 협력 역량을 경쟁한다.

심사는 서면 평가와 발표 평가 방식으로 진행되며 최종 선발된 최우수 4개 동아리에는 오는 10월 열리는 '대한민국 청소년 창업경진대회' 본선 진출권이 부여된다.

도교육청은 심사의 공정성과 전문성을 높이기 위해 실제 정부 지원 사업 평가 경력을 갖춘 전문가들로 평가위원을 구성했다.

평가 항목은 ▲가치 창출 역량 ▲도전 역량 ▲자기주도 역량 ▲집단 창의 역량 등을 종합 평가한다. 경기도 대표로 선발되는 4개 동아리에 대해서는 전국 대회에서 우수한 성적을 거둘 수 있도록 전문가들의 맞춤형 컨설팅 프로그램이 밀착 지원될 예정이다.

도교육청은 이 밖에도 학생들의 창업가 정신 함양을 위해 경기도형 창업교육 모델 개발, 교원 연수, 창업 체험 거점학교 운영, 지역 창업 생태계 연계 프로그램 등 다양한 교육 인프라를 확대 추진하고 있다.

한편 교육부 등이 주관하는 대한민국 청소년 창업경진대회 본선은 오는 10월 23일부터 24일까지 1차 온라인 발표 평가를 진행한다. 이어 10월 29일 서울 양재동 aT센터에서 2차 오프라인 심사를 거쳐 최종 승자를 가릴 예정이다.

경기도교육청 관계자는 "청소년 창업경진대회를 비롯해 창업 체험 교육과 교원 역량 강화 등 학생 중심의 창업 교육을 지속 확대하겠다"며 "미래 사회를 주도할 우리 학생들이 창의적 문제 해결 능력과 도전정신을 체계적으로 갖출 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com