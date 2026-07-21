AI 핵심 요약beta
- 안양시는 23일자 6급 팀장 전출·전보를 단행했다
- 홍보·복지·보건·교육·도서관·체육 등 각 부서 팀장이 대거 교체됐다
- 도로·도시관리·재개발·AI플랫폼 등 기반·신규 분야 팀장도 새로 배치했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◇ 팀장(6급) 전출 및 전보
▲ 홍보기획팀장 박희자 ▲ SNS홍보팀장 권세정 ▲ 영상홍보팀장 이현지 ▲ 조사팀장 안일섭 ▲ 옴부즈만팀장 황효진 ▲ 청년정책팀장 이선숙 ▲ 청년지원팀장 이지숙 ▲ 노동정책팀장 유해순 ▲ 산업재해예방팀장 이현주 ▲ 사회적경제팀장 박노진 ▲ 기업지원팀장 허 욱 ▲ 계약2팀장 김하연 ▲ 세입관리팀장 진 영 ▲ 주민자치팀장 서세연 ▲ 체육지원팀장 구희본 ▲ 생활체육팀장 임은정 ▲ 여권팀장 유한순 ▲ 특별사법경찰팀장 박수정 ▲ 복지정책팀장 서경아 ▲ 문화유산팀장 조윤주 ▲ 예술진흥팀장 김정옥 ▲ 보육지원팀장 김혜림 ▲ 청소년팀장 정지혜 ▲ 도로행정팀장 이미화 ▲ 동물보호팀장 조동희 ▲ 의회사무국 손영을 ▲ 만안구보건소 보건행정팀장 임경화 ▲ 동안구보건소 보건행정팀장 신주화 ▲ 교육운영팀장 강미라 ▲ 평생학습팀장 박진영 ▲ 동안교육팀장 이헌주 ▲ 도서관지원팀장 김광미 ▲ 안양어린이도서관팀장 이주령 ▲ 수도요금팀장 권용선 ▲ 하수행정팀장 배성숙 ▲ 빅데이터팀장 이동현 ▲ 교통정보팀장 정화연 ▲ 노인요양시설팀장 황정은 ▲ 장애인정책팀장 최미영 ▲ 평촌도서관팀장 이병희 ▲ 수도정보팀장 이지한 ▲ 도시녹지팀장 장승두 ▲ 산림휴양팀장 강동운 ▲ 만안공원팀장 김현숙 ▲ 식품정책팀장 김진석 ▲ 식품안전팀장 이명숙 ▲ 농업축산팀장 김향숙 ▲ 만안구보건소 모자보건팀장 곽소현 ▲ 동안구보건소 모자보건팀장 손연주 ▲ 만안구보건소 건강증진팀장 임진영 ▲ 만안구보건소 지역보건팀장 고민경 ▲ 동안구보건소 지역보건팀장 장선영 ▲ 체육시설팀장 이상윤 ▲ 도시관리팀장 이미진 ▲ 균형발전팀장 조성현 ▲ 재개발1팀장 박성호 ▲ 재건축팀장 이윤지 ▲ 도로시설팀장 정영훈 ▲ 침수예방팀장 김갑순 ▲ AI플랫폼팀장 이학선 ▲ 통신운영팀장 김태현 ▲ 계량기관리팀장 이동기
※ 2026년 7월 23일자
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