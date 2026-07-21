완주군, 보호아동 가정위탁 확대…'가족 품' 지원 강화

AI 핵심 요약beta
- 완주군이 21일 신규 가정위탁부모 발굴에 나섰다.
- 가정위탁은 친가정 양육이 어려운 아동을 가정에서 보호하는 제도다.
- 군은 54가정 지원하며 홍보를 강화하기로 했다.
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일반·전문·일시가정위탁 홍보, 신규 위탁가정 참여 확대 추진
[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 완주군은 보호가 필요한 아동들이 안정적인 가정환경에서 성장할 수 있도록 신규 가정위탁부모 발굴과 제도 홍보에 적극 나서고 있다고 21일 밝혔다.
가정위탁은 부모의 이혼과 질병, 사망, 빈곤, 학대 등으로 친가정에서 양육이 어려운 아동을 시설이 아닌 일반 가정에서 보호하고 양육하는 아동복지제도다.
위탁 형태는 보호 목적과 아동 상황에 따라 일반가정위탁과 전문가정위탁, 일시가정위탁으로 구분된다.
일반가정위탁은 일정 기간 아동을 보호하는 방식이며 전문가정위탁은 학대피해아동이나 장애아동 등 전문적인 돌봄이 필요한 아동을 대상으로 한다. 일시가정위탁은 긴급 보호가 필요한 아동을 단기간 돌보는 제도다.
위탁부모는 일정 자격기준 충족과 교육 이수, 가정환경 심사 등을 거쳐 선정되며 선정된 가정에는 아동의 건강한 성장을 위한 양육보조금과 심리·정서 지원 서비스 등이 제공된다.
완주군은 현재 54명의 가정위탁부모를 지원하고 있으며 읍면 행정복지센터와 지역사회 유관기관을 중심으로 제도 홍보를 강화해 더 많은 군민이 위탁부모로 참여할 수 있도록 안내할 계획이다.
유희태 완주군수는 "아이들에게 가장 필요한 것은 시설이 아닌 따뜻한 가정의 품"이라며 "지역사회의 관심과 참여가 한 아이의 삶을 변화시키는 큰 힘이 되는 만큼 가정위탁에 많은 관심을 부탁드린다"고 말했다.
한편 가정위탁 참여를 희망하는 가정은 전북가정위탁지원센터를 통해 상담과 신청이 가능하며 위탁부모 교육과 심사 절차를 거쳐 위탁가정으로 선정된다.
lbs0964@newspim.com