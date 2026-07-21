가평군, 50대 전략사업 추진 점검…'중단 없는 발전' 의지 다져

AI 핵심 요약beta
- 가평군이 20일 50대 전략사업 보고회를 열었다
- 생활체육대축전·공공의료기관 등 미래전략 점검했다
- 분기별 보고회로 민선9기까지 중단없는 발전 추진한다
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[가평=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 가평군은 민선 8기에서 수립한 핵심 전략사업의 추진 상황을 점검하고 실행력 강화를 위한 보고회를 열며 '중단 없는 가평 발전'에 속도를 내고 있다고 21일 밝혔다.
군에 따르면 지난 20일 군청에서 '2026년 50대 전략사업 2분기 추진현황 보고회'를 개최하고 민선 8기에서 마련한 50대 전략사업의 추진 성과와 보완 과제를 집중 점검했다. 이번 보고회는 민선 9기 출범 이후에도 핵심 전략사업을 흔들림 없이 이어가고 사업별 추진 상황을 보다 세밀하게 관리해 차질 없는 이행 방안을 마련하기 위해 마련됐다.
이날 보고회에는 서태원 가평군수를 비롯해 국장과 전 부서장이 참석해 1분기 대비 2분기 추진 실적을 공유하고 보완이 필요한 사항을 논의했다. 참석자들은 사업별 대응 전략과 향후 추진계획을 세부적으로 점검하며 사업 완성도를 높이기 위한 다양한 의견을 나눴다.
주요 점검 대상은 2026년 경기도생활체육대축전 개최, 생활권역별 어린이 놀이체험시설 조성사업, 파크골프장 확충, 자라섬 지방정원 브랜딩, 가평군 목재친화도시 조성사업, 노후주거지 정비 지원사업, 가평군 공공의료기관 건립, 가평 통합 취·정수장 증설사업 등 군 미래 발전과 직결되는 전략 과제들이다. 가평군은 이들 사업을 통해 생활 인프라 확충, 정주 여건 개선, 미래 성장동력 확보를 동시에 추진한다는 구상이다.
군은 앞으로 분기별 추진현황 보고회를 정례화해 전략사업의 진행 상황을 상시 점검하고 부서 간 협업 체계를 강화해 사업 추진의 속도와 완성도를 높여 나갈 계획이다. 실적 관리와 문제점 발굴 개선 방안 마련까지 보고회를 통해 선순환 구조를 구축하겠다는 방침이다.
서태원 군수는 "민선 8기에서 마련한 50대 전략사업이 민선 9기에도 차질 없이 이어질 수 있도록 추진 상황을 꼼꼼히 점검하고 실행력을 더욱 높여 나가겠다"며 "군민이 체감하는 성과를 하나씩 만들어 중단 없는 가평 발전을 실현하는 데 최선을 다하겠다"고 강조했다
asj7376@newspim.com