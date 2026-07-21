나주시, 영산강 생태축 복원 착수…80억원 투입 국가정원 기반

AI 핵심 요약beta
- 나주시가 21일 영산강 생태축 복원 기본계획 용역에 착수했다.
- 전문가·주민 의견을 반영해 저류 생태습지 중심 단절 생태축을 복원하고 국가정원 조성 기반을 마련할 계획이다.
- 총 80억을 투입해 생물다양성을 높이고 시민과 자연이 공존하는 지속 가능한 생태·정원 공간을 조성하는 사업이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[나주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 나주시가 영산강 생태축 복원 기본계획 수립에 착수했다.
나주시는 단절된 도시 생태축을 복원하고 생태·정원 공간 조성을 추진하기 위한 '영산강 생명울 도시생태축 복원사업' 기본계획 수립 용역에 들어갔다고 21일 밝혔다.
시는 최근 시청 이화실에서 착수보고회를 열고 사업 추진 방향과 계획 수립 방안을 점검했다. 보고회에는 도시생태축 복원위원회 소속 생태·조경 분야 전문가들이 참석해 기본구상과 단계별 추진계획을 중심으로 자문을 제시했다.
영산강 생명울 도시생태축 복원사업의 기본구상과 단계별 추진계획을 보고하고 영산강의 생태적 가치 회복과 지속 가능한 생태환경 조성을 위한 다양한 의견을 수렴했다.
참석자들은 영산강의 생태적 특성과 지역 여건을 충분히 반영한 실현 가능한 계획 수립과 함께 생태축 연결성 강화, 생물다양성 증진, 시민이 함께 누릴 수 있는 생태·정원 공간 조성의 필요성을 강조했다.
나주시는 이번 용역을 통해 전문가 자문과 관계기관, 지역 주민의 다양한 의견을 폭넓게 반영해 실효성 있는 기본계획을 마련할 계획이며 이를 바탕으로 영산강 저류 생태습지를 중심으로 단절된 도시생태축을 복원하고 영산강 국가정원 조성을 위한 기반을 단계적으로 구축해 나갈 방침이다.
'영산강 생명울 도시생태축 복원사업'은 총사업비 80억 원을 투입해 단절된 생태축을 연결하고 훼손된 생태계를 복원함으로써 생물다양성을 높이고 시민과 자연이 공존하는 지속 가능한 생태공간을 조성하는 사업이다.
이 사업은 2026년 기후에너지환경부 공모사업에 선정됐으며 시는 이번 기본계획 수립을 시작으로 단계별 사업을 차질 없이 추진할 계획이다.
윤병태 나주시장은 "영산강은 지역 미래 경쟁력을 좌우할 핵심 생태자산"이라며 "기본계획을 바탕으로 국가정원 조성 기반을 구축해 대표 생태·정원 공간으로 육성하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com