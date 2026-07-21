김민석 "신천지 주의 깊게 보고 있어...민주당 정상 진로에 걸림돌 되고 있다"

AI 핵심 요약beta
- 김민석 더불어민주당 당대표 후보가 21일 라디오에서 반명·분열주의·신천지 3자 비밀 연합 발언을 재차 강조했다.
- 김 후보는 신천지가 과거 정치·선거 개입 사례가 있다며 민주당 전당대회에도 개입 시도가 있다고 보고 있다고 밝혔다.
- 김 후보는 관련 근거가 있다고 단언하며 신천지와 연관된 민주당 지휘부·당원은 전당대회에 한 걸음도 움직이지 말라고 경고했다.
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"비유가 아닌 실체...적절한 시기 하나하나 말씀드릴 것"
[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 김민석 더불어민주당 당대표 후보가 21일 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 전날 있었던 합동연설회에서 자신이 언급한 "반명, 분열주의, 신천지 3자 비밀 연합을 깨는 것이 이번 전대의 본질"이라는 발언을 재차 강조했다.
김 후보는 "신천지는 사이비 종교지만 한편으로는 이득을 위해 정치권에 개입하거나 대학 사회, 선거에도 개입했던 역사가 있다"며 "3자가 명시적·묵시적·암묵적으로 사실상의 연합으로 형성돼 핵심 배후가 되고 있는 상황이 있다"고 말했다.
진행자가 전날 김 후보가 합동연설회에서 신천지를 언급한 것을 묻자 김 후보는 "내가 계엄을 처음에 경고할 때 다들 정신 나갔다고 뭔 소리냐 이러지 않았냐. 나는 신천지 문제도 아주 구체적이고 주의 깊게 보고 있다"고 답했다.
진행자가 "여기서 이 신천지라는 게 어떤 비유법이 아니라 고유명사로서의 신천지냐"고 재차 확인하자 김 후보는 "비유법이 아니라 실체법"이라고 못 박았다.
신천지가 국민의힘 경선 개입 의혹을 받았던 사실을 언급하며 동일한 행위가 민주당에서도 있다고 의심하냐는 질문에 김 후보는 "적절한 시기에 제가 하나하나 말씀드릴 것"이라고 말했다.
김 후보는 "정치적으로는 반명이라는 뿌리와 세력이 있고 분열주의는 상당히 분열주의적인 행태를 우리 민주당 역사에서 쭉 했던 그런 흐름이 있다"고 짚었다.
그러면서 "결국은 현재 민주당의 정상적인 진로에 걸림돌이 되고 있다고 보고 있다"며 "적정한 시기마다 내가 말씀드리겠다"라고 밝혔다.
이러한 발언에 근거가 있냐는 물음에 김 후보는 "그렇다"고 단언했다.
김 후보는 "경고를 이미 시작한 것"이라며 "결론부터 말하면 신천지와 관련해 민주당 전당대회에 개입하려는 분들은 지휘부든 중간이든 일반 당원의 형태로 있든 한 걸음도 안 움직이는 것이 좋다"고 강조했다.
chogiza@newspim.com