한국투자증권, 여름방학 '주식·경제교실' 연다…초·중·고 맞춤 금융교육

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권이 21일 여름방학 청소년 금융교육 프로그램을 마련했다고 밝혔다
- 8월 11~12일 여의도 본사에서 연령별 맞춤 주식·경제교실을 열어 체험형 금융교육을 진행한다
- 경제 유튜버 강연과 체험 프로그램으로 청소년 금융역량을 높이고 합리적 소비·저축·투자 가치관 형성을 돕는다
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한국투자증권이 여름방학을 맞아 초·중·고등학생을 위한 금융교육 프로그램을 마련한다. 경제와 투자의 기초 개념을 쉽고 재미있게 배우고 올바른 금융 습관을 기를 수 있도록 체험형 교육으로 운영한다.
한국투자증권은 오는 8월 11일부터 12일까지 서울 여의도 본사에서 '여름방학 청소년 주식·경제교실'을 개최한다고 21일 밝혔다.
이번 행사는 '반갑다 경제야! 주식은 처음이지?'를 주제로 열린다. 경제와 투자에 대한 올바른 이해를 바탕으로 청소년들의 금융 역량을 높이기 위해 기획됐다.
프로그램은 연령별 맞춤형으로 운영된다. 오전에는 초등학생, 오후에는 11일 중학생과 12일 고등학생을 대상으로 각각 별도 교육이 진행된다.
강연에는 경제 유튜브 크리에이터 이효석 대표와 김훈 대표가 참여해 경제의 기본 원리와 투자, 자산관리 개념을 설명한다. 체험형 프로그램도 함께 마련해 청소년들이 금융과 투자에 친숙하게 접근할 수 있도록 했다.
참가자 전원에게는 경제 도서와 기념품, 수료증이 제공된다. 참가 신청은 한국투자증권 모바일 앱에서 가능하며, 추첨을 통해 참가자를 선정한다. 행사에는 청소년과 보호자 1명이 함께 참석해야 한다.
최근 청소년 대상 금융교육의 중요성이 커지면서 금융권도 어린 학생을 위한 체험형 교육 프로그램을 확대하고 있다. 금융감독원도 학교 금융교육과 금융회사 프로그램을 통해 합리적인 소비와 저축, 투자 습관 형성을 지원하고 있다.
김성환 한국투자증권 사장은 "청소년들이 경제를 이해하는 가장 좋은 방법은 돈의 흐름과 자산이 성장하는 원리를 직접 배우는 것"이라며 "이번 경제교실이 합리적인 소비와 저축, 투자에 대한 올바른 가치관을 형성하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
plum@newspim.com