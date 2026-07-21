청주시, '투자유치단·통합돌봄과' 신설…민선 9기 조직개편 첫 단추

AI 핵심 요약beta
- 청주시가 21일 기업유치·통합돌봄 강화를 위해 조직을 개편했다
- 시장 직속 투자유치단·통합돌봄과를 신설하고 에너지 정책 기능을 재편했다
- 공무원 정원을 86명 증원하고 26일까지 입법예고 후 조례안을 의회에 제출한다
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시가 민선 9기 시정 목표인 '시민특별시 청주' 실현을 위해 기업 유치와 통합돌봄 기능을 대폭 강화하는 조직으로 개편한다.
대기업 투자 유치부터 정착 지원까지 전 과정을 전담하는 조직을 신설하고 복지 분야에서는 통합돌봄 체계를 과 단위로 확대하는 것이 골자다.
청주시는 21일 행정기구 및 정원 조례 일부개정안을 마련해 오는 26일까지 입법예고한다고 밝혔다.
이번 개편안은 민선 9기 핵심 공약을 속도감 있게 추진하기 위한 첫 조직 정비로 투자유치와 복지·에너지 분야 기능 재편에 초점이 맞춰졌다.
개편의 핵심은 시장 직속 '투자유치단'과 '통합돌봄과' 신설이다.
시는 기존 미래산업과를 폐지하고 경제투자국을 재정경제국으로 개편하는 한편 투자유치단을 신설해 기업 유치 기능을 한층 강화하기로 했다.
투자유치단은 입주 부지 확보와 기반시설 조성 등 기획 단계부터 기업 정착 이후 지원까지 전 과정을 맡는다.
정주 여건 개선과 인재 양성까지 포함해 기업의 투자 결정과 안착을 지원하는 '청주형 기업유치 패스트트랙' 구축이 목표다.
에너지 정책 기능도 재편된다. 기후대기과는 관련 기능을 이관받아 '기후에너지과'로 개편된다.
시는 이를 통해 기후위기 대응과 신재생에너지 확대, 에너지 전환 정책을 통합적으로 추진할 수 있는 체계를 마련한다는 방침이다.
복지 분야에서는 노인복지과 내 팀 단위로 운영되던 통합돌봄 기능을 '통합돌봄과'로 확대한다.
해당 부서는 의료·요양·복지 서비스를 연계해 돌봄이 필요한 시민이 거주지에서 통합 지원을 받을 수 있도록 관련 정책을 총괄한다.
조직개편에 따라 청주시 공무원 정원은 3245명에서 3331명으로 86명 늘어난다.
증원 인력은 통합돌봄 등 국가정책 수행과 재난·안전관리 강화, 지역 현안사업 추진 등에 배치될 예정이다.
시 관계자는 "민선 9기 공약과 주요 사업을 원활히 추진하기 위해 필요한 기능을 우선 보강하는 데 중점을 뒀다"며 "향후 대규모 조직개편에서는 부서 간 연계성을 면밀히 분석해 시민이 체감할 수 있는 성과 중심 조직으로 재편하겠다"고 말했다.
시는 오는 26일까지 입법예고 기간 동안 시민과 관계기관 의견을 수렴한 뒤 관련 조례안을 차기 청주시의회 회기에 제출할 계획이다.
baek3413@newspim.com