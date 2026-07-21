부산시 "'데이터스피라' 국내 민간기업 최초 GDST 호환 제품 인증 획득"

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 21일 데이터스피라가 GDST 호환 인증을 국내 민간 최초 획득했다고 밝혔다.
- 이번 성과로 부산시는 청년 AI 허브와 국제 수산물 거래소·인증센터 구축에 필요한 표준 기술 기반을 확보했다.
- 부산시는 GDST 인증 솔루션을 지역 공급망과 행정에 확산해 수산물 안전·신뢰 제고와 인공지능 기반 청년창업을 지원할 계획이다.
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수산물 이력 기반 AI 기술 적용
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산지역 청년기업이 국제 수산물 이력추적 표준 인증을 국내 민간기업 최초로 획득하며 부산시가 추진하는 '청년 AI 허브'와 국제 수산물 공급망 선도 전략에 탄력이 붙었다.
부산시는 카이스트와 공동 설립한 국제공동연구소 오토아이디랩 부산혁신연구소의 기술 지원을 받은 지역 청년기업 ㈜데이터스피라가 국제수산물 이력추적 표준기구(GDST) 호환 제품 인증을 국내 민간기업으로는 처음 획득했다고 21일 밝혔다.
GDST는 안전한 해양 먹거리 공급과 불법 어획 방지를 위해 세계경제포럼(WEF) 제안으로 설립된 국제 수산물 이력추적 표준기구로 글로벌 수산물 공급망의 투명성을 높이기 위한 데이터 표준화와 공통 규격 마련을 추진하고 있다.
유엔식량농업기구(FAO)의 항만국조치협정(PSMA), 국제노동기구(ILO)의 어업 종사자 복지협약(ILO 188) 등 주요 국제 협약의 요구사항도 표준안에 반영하고 있어 수산물 유통 과정의 합법성·환경성·노동권 보호를 동시에 점검하는 체계를 갖춘 것이 특징이다.
데이터스피라는 부산시가 2022년 유치한 오토아이디랩 부산혁신연구소로부터 디지털전환 표준 기술을 지원받아 2024년 창업한 지역 청년기업이다.
수산물을 포함한 다양한 제품의 유통·판매 등 공급망 전 과정에서 이력 추적과 국제 규제 대응을 지능화하는 솔루션을 개발하고 있으며 GDST 호환 인증을 계기로 해외 시장 진출도 준비하고 있다.
시는 이번 성과를 인공지능 기반 지역 연구기관과 청년 창업기업의 공동 연구를 통해 조성하는 '청년 AI 허브'의 대표 사례로 보고 있다.
이번 GDST 호환 제품 인증으로 부산시는 국제 수산물 표준 인증 기술을 확보해 향후 '국제 수산물 거래소 및 인증센터 구축'에 필요한 핵심 기반을 마련했다는 평가다.
미국 식품의약국(FDA)의 식품안전현대화법(FSMA) 등 국제적으로 수산물 이력추적 규제가 강화되는 가운데 지역에서 GDST 표준을 충족하는 솔루션이 나온 것은 부산 수산물 공급망의 경쟁력과 신뢰도를 높이는 계기가 될 것으로 시는 보고 있다.
부산시는 GDST 인증 제품을 지역 산업과 공공 분야, 시민 생활 전반에 확산해 투명한 수산물 이력 데이터 기반 인공지능 기술 적용을 넓힌다는 구상이다.
기업 입장에서는 수출 규제 대응과 공급망 최적화를 통해 생산비를 줄이고 품질 관리 체계를 고도화할 수 있고 시민은 수산물 원산지·어획 정보·유통 경로 등이 정제된 데이터로 제공돼 보다 안전한 먹거리 정보를 접할 수 있을 것으로 예상된다.
데이터 기반 정책 분석과 서비스 확대에도 활용돼 행정의 효율성과 정책 신뢰도 제고에도 도움을 줄 수 있다.
전재수 시장은 "이번 국제 인증은 인공지능 기반 청년창업이 지역에서 뿌리내린 사례"라며 "청년 AI 허브를 비롯해 누구나 인공지능을 활용해 창업하기 좋은 도시를 만들고, 인공지능 기술과 선진 데이터 체계를 바탕으로 국제 수산물 공급망을 선도하는 해양수도 부산을 구축해 나가겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com