콘진원, K방송영상콘텐츠 개발 지원 확대…방콕서 '시리즈 온 보드' 개최

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 오는 22일까지 태국 방콕에서 '2026 시리즈 온 보드 : 방콕'을 개최한다고 21일 밝혔다.

이번 행사는 국내 방송영상콘텐츠 제작사와 태국·베트남 등 동남아 주요 방송사, 투자사 간 공동제작 및 투자 협력을 확대하기 위해 마련됐다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '2026 시리즈 온 보드 : 도쿄'에서 이오콘텐츠그룹과 일본 TV도쿄가 콘텐츠 협력을 위한 업무협약을 체결하고 있다. [사진=콘진원] 2026.07.21 alice09@newspim.com

'시리즈 온 보드'는 국내 방송영상콘텐츠의 해외 공동제작과 투자 유치를 지원하는 글로벌 비즈니스 프로그램으로 일본, 태국, 캐나다, 영국 등 4개국에서 순차적으로 개최된다.

방콕 행사는 지난 5월 일본 도쿄에 이어 동남아 콘텐츠 시장과의 협력을 본격 확대하는 두 번째 행사다.

지난 5월 개최한 '2026 시리즈 온 보드 : 도쿄'에서는 드라마 특화 국내 방송영상 제작사 10개 사가 참가해 일본 방송사와 제작사, 온라인 동영상 서비스(OTT), 투자사 등 현지 주요 기업을 대상으로 스릴러/로맨스 장르 특화 스크리닝, 드라마 피칭, 비즈니스 상담, 현지기업 네트워킹을 진행했다.

참가기업들은 공동제작과 투자, 콘텐츠 유통 등 다양한 방향에서 협력 방안을 논의하며 현지 시장의 높은 관심과 협력 가능성을 확인했다.

행사 기간에는 총 136건의 비즈니스 상담을 통해 상담액 약 1억 3115만 달러, 계약 추진액 약 190만 달러의 성과를 거뒀다. 참가기업들은 후속 협의를 이어가며 실질적인 협력 기반을 다졌다.

또한 국내 콘텐츠 기업 이오콘텐츠그룹과 일본 TV도쿄가 콘텐츠 협력을 위한 업무협약을 체결하며 양국 간 공동 비즈니스 확대 기반을 마련했다.

업무협약 체결을 계기로 공동제작과 투자, 콘텐츠 유통 등 다양한 협력 논의가 이어지며. 이를 통해 한국 방송영상콘텐츠의 경쟁력과 일본 시장의 높은 관심을 다시 한번 확인했다.

콘진원은 도쿄 행사에서 드라마 중심의 공동제작 가능성을 확인한 데 이어, 이번 방콕에서는 드라마와 비드라마를 아우르는 다양한 방송영상콘텐츠 프로젝트를 선보이며 동남아 콘텐츠 시장과의 협력을 강화할 예정이다.

올해 '2026 시리즈 온 보드 : 방콕'은 태국 상무부와 창조경제진흥원이 주최하는 태국 콘텐츠 마켓과 연계해 개최된다.

이를 통해 태국을 비롯한 동남아 주요 방송사와 OTT, 제작사, 투자사, 배급사 등과의 비즈니스 협력 기회를 넓히고 공동제작과 투자 활성화를 추진할 예정이다.

행사에는 국내 방송영상콘텐츠 제작사 12개 사 미스터로맨스, 에스엘엘중앙, 에이케이 엔터테인먼트(주), 주식회사 뉴유니버스, 주식회사 무암, 주식회사 이븐이엔티, 주식회사 스튜디오씨알, 주식회사 스튜디오플로우, 주식회사 콘텐츠새로, 주식회사 피에이치이엔엠, (주)썸씽스페셜, (주)이엘티비가 참가해 드라마와 비드라마 신규 프로젝트를 선보인다.

또한 현지 바이어를 대상으로 지난 20일에는 비드라마 장르 프로젝트 피칭과 맞춤형 비즈매칭이 진행됐으며, 이날에는 드라마 장르 프로젝트 피칭과 비즈매칭이 진행될 예정이다.

특히 참가 제작사인 에스엘엘중앙과 미스터로맨스는 창조경제진흥원이 주관하는 방콕 국제 콘텐츠 마켓의 대표 프로그램인 아시안 프로젝트 피칭 선정작으로 이름을 올렸으며 성공적으로 경쟁 피칭 세션을 진행했다.

두 기업은 아시아 각국의 유망 프로젝트와 함께 글로벌 투자자와 콘텐츠 산업 관계자를 대상으로 소개한 지식재산권(IP)을 바탕으로 투자 및 공동제작 기회를 모색할 예정이다.

전우영 한국콘텐츠진흥원 방송영상본부장은 "방콕 행사는 국내 방송영상콘텐츠 제작사가 동남아 주요 기업과 공동제작, 투자 협력을 확대하는 중요한 계기가 될 것"이라고 말했다.

이어 "하반기 캐나다와 영국까지 지원 권역을 넓혀 국가별 시장 특성과 수요를 반영한 맞춤형 프로그램을 운영하여 국내 방송영상콘텐츠 기업의 글로벌 진출과 실질적인 비즈니스 성과 창출을 적극 지원할 것"이라고 밝혔다.



alice09@newspim.com