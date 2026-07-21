[기자수첩] "우주항공도시의 꿈, 이번만큼은 현실이 되길 바랍니다"

AI 핵심 요약beta
- 국회는 15일 우주항공복합도시 특별법 토론회를 열어 우주항공청 중심 복합도시 필요성을 논의했다
- 사천 시민들은 우주항공청 유치를 계기로 기업·연구·청년 일자리까지 이어질 특별법 제정을 염원했다
- 우주항공복합도시 특별법은 사천을 넘어 국가 우주항공 전략의 출발점으로, 이제 국회가 실질적 답을 내놓아야 한다
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[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 지난 15일 국회에서 열린 '우주항공복합도시 건설 특별법' 제정 토론회. 발표자들은 하나같이 우주항공청을 중심으로 산업과 연구개발, 교육, 정주 기능을 갖춘 복합도시가 필요하다고 강조했다.
특별법은 선택이 아닌 필수라는 데도 이견이 없었다. 토론을 보는 내내 떠오른 것은 지역에서 만난 시민들의 염원이었다.
"우주항공청을 어렵게 유치했는데 여기서 멈추면 안 됩니다", "우리 아이들이 사천을 떠나지 않고도 꿈을 펼칠 수 있는 도시가 됐으면 좋겠습니다", "우주항공이라는 기회를 이번에는 꼭 살려야 합니다"
지역에서 만난 시민들의 바람은 한결같았다. 우주항공청이라는 국가기관 하나를 유치한 것에 만족하는 것이 아니라 그것이 지역의 미래를 바꾸는 출발점이 되기를 바라는 마음이었다.
사천은 오랫동안 항공산업과 함께 성장해 왔다. 우주항공청 개청은 지역에 찾아온 또 한 번의 기회다. 하지만 기회는 준비된 제도와 정책이 뒷받침될 때 비로소 성과로 이어진다.
그래서 시민들은 특별법을 이야기한다. 법이 제정돼야 기업이 들어오고 연구기관이 모이며 청년들이 일자리를 찾아 지역에 정착할 수 있다는 기대가 담겨 있다.
이번 토론회에서는 여야가 한자리에 모였다. 그리고 영·호남 상생도 강조됐다. 경남 사천과 전남 고흥이 경쟁을 넘어 대한민국 우주항공산업의 양축으로 함께 성장해야 한다는 데 공감대가 형성됐다. 지역의 이해를 넘어 국가 미래산업을 키우자는 목소리는 충분히 의미가 있었다.
그러나 시민들의 바람은 토론회에서 끝나지 않는다. "이번에는 꼭 결실을 맺었으면 좋겠습니다" 취재를 하며 가장 많이 들은 말이다. 그동안 지역에는 수많은 계획과 청사진이 제시됐지만 기대만큼 속도를 내지 못한 사업들도 적지 않았다. 그래서 시민들은 새로운 약속보다 실질적인 변화를 더 기다린다.
우주항공복합도시 특별법은 단순히 사천만을 위한 법이 아니다. 대한민국이 우주항공 강국으로 도약하기 위한 국가 전략의 출발점이다. 지역사회의 간절한 염원이 또 한 번 기대에만 머물지 않도록 이제는 국회가 답을 내놓을 차례다.
m25322532@newspim.com