거제시, 맹종죽 시배지 권역 거점개발 본격 추진…해수부, 기본계획 승인

AI 핵심 요약beta
- 거제시가 20일 맹종죽 시배지 권역 개발사업 기본계획 승인을 받고 추진에 착수했다.
- 하청면 일원에 50억3000만원을 투입해 정주여건 개선과 시배지 역사성 복원을 목표로 문화전시관·문화공간 등을 조성한다.
- 맹종죽 시배지길·기초생활기반 확충과 주민 주도 테마마을·역량 강화 사업을 병행해 2029년 준공을 목표로 한다.
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2029년 준공 목표 시행계획 수립
[거제=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 거제시가 맹종죽 시배지 권역 개발사업의 기본계획을 승인받고 사업 추진에 착수했다.
시는 해양수산부 일반농산어촌개발사업으로 추진 중인 '맹종죽시배지 권역단위 거점개발사업'이 최근 기본계획 최종 승인을 받았다고 20일 밝혔다. 이에 따라 시행계획 수립 등 후속 절차에 들어간다.
이 사업은 하청면 맹종죽시배지 일원에 총사업비 50억3000만원을 투입해 정주 여건 개선과 시배지의 역사성 복원을 목표로 추진된다.
주요 내용은 맹종죽 100년 역사를 기록·보존하는 문화전시관 조성, 성동마을회관 리모델링, 다목적 문화공간 조성 등이다. 맹종죽 생산체계와 연계한 시배지길 조성과 보행 환경 개선, 건강쉼터 조성 등 기초생활기반 확충 사업도 포함됐다.
이와 함께 주민 주도의 운영 기반 마련을 위한 테마마을 조성, 건강 프로그램 운영, 지역 컨설팅 등 역량 강화 사업도 병행 추진할 계획이다.
시는 기본계획 승인에 이어 세부 설계를 포함한 시행계획을 수립하고, 2029년 준공을 목표로 사업을 진행할 방침이다.
변광용 시장은 "기본계획 승인을 계기로 해당 권역을 지속 가능한 농어촌 거점으로 육성하겠다"며 "정주 환경 개선과 지역 활력 제고에 힘쓰겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com