'통일교 1억 수수' 권성동 의원직 상실… 내년 4월 강릉 보궐선거 실시

AI 핵심 요약beta
- 권성동 의원이 20일 불법 정치자금 혐의로 실형이 확정됐다
- 권 의원은 국회의원직을 상실해 강릉 지역구가 공석이 됐다
- 강릉 보궐선거는 2027년 4월 7일 치러진다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 국민의힘 권성동(강원 강릉) 의원이 통일교 측으로부터 불법 정치자금 1억원을 받은 혐의로 징역 2년을 확정받으면서 결국 국회의원직을 잃었다.
20대 대통령 선거를 앞두고 통일교 교단 현안 지원을 약속하는 대가로 1억원을 수수한 혐의를 받은 권 의원은 1·2심에서 징역 2년의 실형을 선고받았고 대법원이 이를 그대로 확정하면서 형이 확정됐다.
현직 국회의원이 금고 이상의 형을 확정받으면 공직선거법과 국회법에 따라 의원직은 자동 상실된다. 이에 따라 강릉 지역구는 의원 공석 상태가 됐고 헌법과 공직선거법 규정에 따라 해당 공석을 메우기 위한 국회의원 보궐선거가 실시되게 됐다.
중앙선거관리위원회가 마련한 '2027년 상반기 재·보궐선거 주요사무일정'에 따르면 강원 강릉시 국회의원 보궐선거는 2027년 4월 7일 치러진다. 투표는 이날 오전 6시부터 오후 8시까지 진행된다.
예비후보 등록은 선거일 120일 전까지로 강릉 지역구의 경우 2027년 1월 7일까지 예비후보 등록을 마쳐야 한다.
이에 앞서 선거비용 제한액 공고와 예비후보자 홍보물 발송 수량 공고는 2026년 12월 8일부터 진행된다.
후보자 등록은 선거일 20일 전부터 이틀간인 3월 18~19일 오전 9시부터 오후 6시까지 선거관리위원회에서 접수한다. 후보 등록이 마감된 뒤 6일째인 3월 25일부터 공식 선거기간이 개시되며 거리 유세와 선거운동이 본격화된다.
사전투표는 선거일 5일 전부터 이틀간인 4월 2~3일 오전 6시부터 오후 6시까지 지정된 사전투표소에서 실시된다. 선거인명부 작성은 선거일 22일 전부터 5일 이내에 진행되고 선거일 12일 전인 3월 26일에 최종 확정된다.
권성동 의원의 실형 확정과 의원직 상실은 강릉 지역 정치지형에 큰 변곡점이 될 전망이다. 강릉은 그간 여권 핵심 인사가 장기 집권하며 보수 텃밭 이미지를 공고히 해 왔지만 이번 사건을 계기로 도덕성과 정치개혁 이슈가 묶이면서 6.3지선에서 민주당 김중남 후보가 시장에 당선되기도 했다.
야당은 장기간 지역구를 맡아온 현역의 공백을 메우기 위한 새로운 얼굴 발굴과 공천 경쟁에 나설 것으로 관측된다.
야당 역시 통일교 불법 정치자금 사건을 '정치 심판론'으로 연결하며 강릉 민심 변화를 겨냥한 전략을 구사할 것으로 보인다.
onemoregive@newspim.com