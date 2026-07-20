제9기 국가도서관위원회 출범, 김기영 위원장 중심 민간위원 14명 위촉

AI 핵심 요약beta
- 제9기 국가도서관위원회가 20일 출범했다.
- 김기영 연세대 교수가 위원장으로 위촉했다.
- 민간위원 14명 포함 총 27명으로 꾸렸다.
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 국내 도서관 정책을 총괄하는 '제9기 국가도서관위원회'가 20일 출범한다.
국가도서관위원회는 '도서관법'에 따라 설치된 위원회로서 2007년 출범 이후 범부처 도서관 정책에 관한 심의·조정 역할을 담당하고 있다. 위원장을 포함한 민간위원과 부위원장인 문화체육관광부 장관을 비롯한 12개 부처(법무부, 보건복지부, 재정경제부, 과학기술정보통신부, 교육부, 국방부, 행정안전부, 산업통상부, 성평등가족부, 국토교통부, 기획예산처) 장관이 당연직 위원으로 참여한다.
이재명 대통령은 지난 5월 18일, 제9기 위원장으로 김기영 연세대학교 교수를 위촉했다. 김기영 신임 위원장은 연세대학교 문헌정보학과 교수로 재직하며 한국도서관협회 인공지능(AI)스마트워크위원회 위원장, 서울시교육청 도서관정책자문위원회 위원, 한국문헌정보학회 부회장 등을 지내는 등 문헌정보학계와 도서관 현장 발전에 폭넓게 기여해 왔다.
이어 김기영 신임 위원장은 7월 20일, 도서관, 출판, 문화예술, 법률 등 다양한 분야의 전문성과 현장 경험을 갖춘 민간위원 14명을 위촉했다. 이에 따라 제9기 위원회는 김기영 위원장과 문체부 장관(부위원장, 당연직)을 포함해 민간 위촉직 위원 14명, 정부 당연직 위원 11명 등 총 27명으로 구성됐다.
문체부 정책 담당자는 "제9기 위원회는 학계와 도서관 현장은 물론 출판, 문화예술, 교육 등 다양한 분야의 전문가들로 구성됐다"라며, "위원들의 전문성과 현장 경험을 바탕으로 제4차 도서관발전종합계획을 차질 없이 추진해 '따뜻한 동행, 공동체 성장, 지속 가능한 미래'라는 핵심 가치를 국민이 일상에서 체감할 수 있도록 정책 역량을 집중하겠다"라고 밝혔다.
jyyang@newspim.com