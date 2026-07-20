쿠팡풀필먼트서비스, 인천 물류센터 화재 주민 건강관리 지원

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡풀필먼트서비스가 20일 인천 석남동 화재 피해 주민 대상 건강관리 지원을 확대했다
- CFS는 인근 초등학교 8곳에 방진마스크 1만3500개를 전달하고 대피소에 간호사 상주·병원 셔틀·진료비 지원을 했다
- CFS는 식사·구호물품·냉장고 등 대피소 생활 편의를 제공하며 관계기관과 협력해 추가 지원을 이어가겠다고 밝혔다
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신현북초·신현여중 대피소에 쿠팡케어센터 간호사 배치
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 쿠팡풀필먼트서비스(CFS)가 인천 석남동 물류센터 화재로 불편을 겪고 있는 지역 주민을 대상으로 건강관리 지원을 확대한다.
CFS는 20일 인천교육청과 협의해 물류센터 인근 초등학교 8곳에 방진마스크 1만3500여개를 전달할 예정이라고 밝혔다. 지원 대상은 신현초등학교, 신현북초등학교, 석남초등학교, 신석초등학교, 석남서초등학교, 가현초등학교, 천마초등학교, 봉화초등학교 학생과 교직원 약 4500명이다.
임시 주민 대피소가 마련된 신현북초등학교와 신현여자중학교에는 쿠팡 임직원 맞춤형 건강관리 프로그램인 '쿠팡케어센터' 소속 간호사들이 상주한다. 간호 인력은 대피소에 머무는 주민들의 혈압 관리와 건강 상태 확인을 지원하고 일반의약품 등을 제공할 예정이다.
진료가 필요한 주민을 위한 병원 이동 지원도 이뤄진다. CFS는 인천 서해구 관내 종합병원과 협의해 대피소 주민들이 병원을 오갈 수 있도록 셔틀버스를 연계 운영하고 진료비도 지원하기로 했다.
대피소 생활 편의를 위한 지원도 이어간다. CFS는 주민들이 이용할 수 있는 아이스크림과 얼음물 전용 냉장고를 대피소에 설치해 운영한다.
앞서 CFS는 화재 직후 임시 대피소가 마련된 신현초등학교에 매트리스, 속옷, 물티슈 등을 전달하고 아침·점심·저녁 식사를 제공했다. 또 매트리스, 차렵이불, 베개, 수건 등 긴급구호물품 200세트를 대피소 인근 풀필먼트센터에 비축했다. 이 가운데 30세트는 신현초, 100세트는 신현여중 대피소에 전달했다.
CFS는 서해구청, 구의회, 인천교육청 등 관계기관과 협력해 주민 건강관리와 추가 구호물품 지원을 이어갈 방침이다.
정종철 CFS 대표는 "화재로 어려움을 겪는 지역 주민들에게 다시 한번 고개 숙여 사과드린다"며 "지역 주민들의 건강관리와 안전한 대피소 생활에 도움이 되기 위해 모든 노력을 다하겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com