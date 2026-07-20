디스플레이협회, 취업·진로박람회 개최…삼성·LGD 등 23개사 참여

AI 핵심 요약beta
- 한국디스플레이산업협회가 22일 서울에서 취업·진로박람회를 개최했다
- 이번 박람회는 채용뿐 아니라 진학상담·XR공정체험 등으로 확대됐다
- 협회는 온라인 채용관을 이어가며 디스플레이 인재 확보에 나선다고 밝혔다
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대학원 진학상담·공정체험도 운영
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한국디스플레이산업협회가 디스플레이 분야 인재와 기업을 연결하는 취업·진로박람회를 연다.
한국디스플레이산업협회는 오는 22~24일 서울 코엑스 C홀에서 'K-Display 2026 취업·진로박람회'를 개최한다고 20일 밝혔다.
이번 박람회는 산업통상부와 한국산업기술진흥원이 주최하고 한국디스플레이산업협회가 주관한다. 'Re-frame Your Career'를 슬로건으로 삼성디스플레이, LG디스플레이 등 디스플레이 기업 23개사가 참여한다.
올해 행사는 기존 채용 중심에서 취업과 진학을 함께 지원하는 형태로 확대됐다. 학생과 청년 구직자 900여명을 대상으로 채용·직무상담, 취업역량 컨설팅, 취업토크콘서트, 대학원 진학상담, 전시투어, 확장현실(XR) 공정체험 등을 운영한다.
특히 올해는 진학관을 처음 신설했다. 9개 대학 23개 연구실이 참여해 대학원 진학상담을 진행하고, 삼성디스플레이와 LG디스플레이 등 현직자 5명이 취업토크콘서트에 참여해 직무 경험과 취업 노하우를 공유한다.
협회는 행사 종료 이후에도 온라인 전용채용관을 통해 참여기업 채용정보 제공과 입사지원 연계를 이어갈 계획이다.
이승우 한국디스플레이산업협회 부회장은 "AI가 산업 경쟁력을 좌우하는 시대에는 첨단기술을 이끌 핵심 인재를 얼마나 확보하고 성장시키느냐가 미래 경쟁력을 결정한다"며 "이번 박람회가 기업에는 우수 인재를, 학생들에게는 취업과 진학을 아우르는 새로운 진로 기회를 제공하는 디스플레이 분야 대표 취업·진로 플랫폼이 되길 기대한다"고 말했다.
kji01@newspim.com