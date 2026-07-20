"시민들이 걷고 머무는 공간"...동해시, 전천 폐철교 '뜬다리정원마루'로 재생

AI 핵심 요약beta
- 동해시가 20일 전천 폐철교를 재생해 전천 뜬다리정원마루를 시민 휴식공간으로 조성했다
- 40년 방치된 폐철교를 보수해 산책로·장미터널·전망대 등 시설을 갖춘 사계절 휴식·보행공간으로 탈바꿈시켰다
- 집중호우 시 안전한 보행교 기능과 함께 역사성과 장소성을 살린 시민 공간으로 재탄생해 지속 관리할 계획이라고 밝혔다
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시가 시민 휴식공간으로 '전천 뜬다리정원마루'를 조성해 눈길을 끌고 있다. 40년 동안 방치됐던 전천 폐철교가 재생 프로젝트의 일환으로 시민의 일상 속에 녹아들게 됐다.
20일 동해시에 따르면 시는 사용되지 않던 폐철교를 철거하는 대신 이를 시민들이 이용할 수 있는 공간으로 변모시켰다. 준공 이후 이 공간은 조경과 야경을 지속적으로 보완받으며 사계절 시민 휴식 공간으로 자리매김하고 있다.
전천 폐철교는 1990년대 영동선 전천 철교 재가설 이후 기능을 잃고 오랜 시간 방치됐다. 이 지역은 산책과 운동을 즐기는 시민들이 자주 찾는 곳으로 폐철교 정비의 필요성이 지속적으로 제기돼 왔다.
이에 시는 2020년부터 국가철도공단과 협의를 거쳐 다양한 방안을 검토했다. 이들은 '철도 유휴부지 활용사업' 공모에 도전해 최종 선정됐다. 이를 통해 시민 공간으로 폐철교를 재탄생시키는 계기를 마련하게 됐다.
총사업비 12억 원이 투입돼 폐철교는 길이 265m, 폭 5m로 보수 및 보강됐으며 산책로, 쉼터, 장미터널, 전망대 등의 시설이 갖춰졌다. 2023년 7월에 시작된 기반공사는 2024년 4월에 완료되고 같은 해 10월에시민에게 공개됐다.
특히 66m 길이의 장미터널과 원격제어 그늘막 등 여러 편의시설이 설치돼 전천의 자연경관을 감상하며 쉴 수 있는 공간으로 조성됐다. 경관조명이 설치돼 밤에도 특별한 분위기를 느낄 수 있도록 했다.
전천 뜬다리정원마루는 단순한 휴식공간을 넘어 시민의 보행 편의성도 함께 고려한 구조물로 기능한다. 집중호우 시에도 안전하게 하천을 건너갈 수 있는 보행교 역할을 한다.
이 사업은 오랜 기간 정체됐던 철도시설을 단순히 철거하는 것이 아닌 역사성과 장소성을 살린 형태로 시민에게 돌려준 것에 의미가 있다. 한때 기차가 다녔던 이곳은 이제 시민들이 걷고 머무는 공간이 됐다.
홍성표 건설과장은 "전천 뜬다리정원마루는 방치됐던 철교에 새로운 가치를 입혀 시민에게 돌려준 공간"이라며 "앞으로도 시민들이 전천을 즐기며 일상 속 여유를 느낄 수 있도록 지속적으로 관리해 나가겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com