신임 항공철도사고조사위원장에 최기영 인하대 교수

AI 핵심 요약beta
- 항철위가 20일 최기영 교수를 신임 위원장에 임명했다
- 최 위원장은 항공우주 전문가로 인하대 교수이자 항공우주방산전문대학원 초대 원장을 맡고 있다
- 최 위원장은 12.29 여객기 사고 조사 신속 추진과 조사 독립성·공정성 강화에 최선을 다하겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"12.29 여객기 참사 신속하게 추진"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 국무총리 소속 항공·철도사고조사위원회의 신임 위원장에 최기영 인하대 항공우주방산전문대학원장(교수)이 임명됐다.
국무총리 소속 항공·철도사고조사위원회(항철위)는 20일 신임 위원장에 최 교수가 임명됐다고 밝혔다.
최 신임 위원장은 부산 대동고를 졸업하고 서울대 항공우주공학과 학·석사 과정을 거쳐 미국 스탠퍼드대에서 박사 학위를 취득했다. 그는 항공우주분야 전문가로서 인하대 항공우주공학과 교수로 재직하고 있으며 2021년부터 항공우주학회 정책위원장으로 활동하고 있다.
최 심임 위원장은 '12.29 여객기' 참사를 계기로 항공안전에 대한 사회적 관심이 높아짐에 따라 인하대에 항공안전 분야의 전문인력 양성 등을 위한 항공우주방산전문대학원 설립을 제안했다. 지난 3월 동 전문대학원 초대 원장으로 취임하는 등 풍부한 경험과 전문성을 토대로 항공우주분야의 발전에 기여해 오고 있다. 신임 위원장의 임기는 지난 7월 17일부터 2029년 7월 16일까지 3년간이다.
최 위원장은 "약 1년 6개월이 지난 12.29 여객기 참사 사고 조사를 신속하게 추진할 것"이라며 "사고 조사의 독립성·공정성 강화와 항공·철도사고조사 시스템의 신뢰도 제고에 최선을 다할 것"이라고 강조했다.
sdk1991@newspim.com