동아제약 검가드, 경희대 봉사동아리와 국가유공자 의료 지원

AI 핵심 요약beta
- 동아제약은 20일 국가유공자 대상 치과봉사에 검가드 제품을 지원했다고 밝혔다.
- 검가드는 코다의 수원보훈요양원 봉사를 포함해 연말까지 전국 요양원 치과 의료봉사를 후원할 예정이다.
- 충치·치은염 예방 성분을 담은 검가드 오리지널은 잇몸 염증과 출혈 감소 효과가 확인된 잇몸관리 제품이다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약은 잇몸관리 전문 브랜드 '검가드(GUMGUARD)'가 경희대학교 치과대학 봉사동아리 '코다(KODA)'의 국가유공자 대상 치과 의료봉사 활동에 구강관리 제품을 지원했다고 20일 밝혔다.
이번 의료봉사는 지난 17일부터 19일까지 경기 수원시 수원보훈요양원에서 진행됐다. 경희대학교 치과대학 봉사동아리 코다는 국가유공자를 대상으로 구강 검진과 상담, 구강관리 교육 등을 실시했다.
검가드는 봉사 현장에서 사용할 '검가드 오리지널' 제품을 지원했으며, 의료봉사에 참여한 국가유공자 39명에게 검가드 선물세트를 전달했다.
검가드는 지난 3월부터 코다의 정기 치과 의료봉사 활동을 지원하고 있다. 봉사 현장에 검가드 오리지널 제품을 후원해 진료 이후에도 올바른 잇몸 관리 습관을 유지할 수 있도록 돕고 있다. 이번 봉사는 국가유공자를 대상으로 진행된 특별 의료봉사인 만큼 검가드 선물세트를 추가 지원했다.
코다는 수원보훈요양원 봉사를 시작으로 전국 7개 요양원을 순차적으로 방문해 국가유공자와 의료 취약계층을 대상으로 치과 진료 봉사 활동을 이어갈 예정이다.
검가드 오리지널은 충치 예방과 구취 제거에 도움을 주는 세틸피리디늄염화물수화물(CPC)을 함유했으며, 잇몸 건강을 위한 특허 5종 복합성분을 적용한 제품이다. 치은염과 치주염 예방에 도움을 줄 수 있으며, 6주 사용 후 잇몸 염증지수와 잇몸 출혈 빈도가 감소하는 효과가 확인됐다.
동아제약 관계자는 "국가를 위해 헌신한 국가유공자들의 건강한 일상에 도움이 되길 바라는 마음으로 의료봉사를 지원했다"며 "연말까지 치과 의료봉사 활동을 지속 지원해 구강 건강 증진에 기여하겠다"고 말했다.
한편 검가드는 동아제약의 오랄케어 브랜드로 구강청결제와 치약, 칫솔 등 다양한 잇몸 관리 제품을 판매하고 있다.
sykim@newspim.com