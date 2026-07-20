중부발전, '해남화원 BESS' 사업 속도전…총사업비 1500억 규모

AI 핵심 요약beta
- 한국중부발전이 20일 해남화원 BESS 발전사업 허가를 받았다.
- 해남군 화원변전소 일대에 96MW·576MWh 설비를 구축한다.
- 중부발전은 12월 착공해 2027년 12월 준공을 목표로 했다.
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96MW·576MWh 장주기 BESS 구축
올해 12월 착공, 2027년 상업운전 목표
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국중부발전(사장 이영조)이 총사업비 1500억원 규모의 해남화원 '배터리 에너지저장장치(BESS)' 발전사업에 대한 발전사업허가를 획득하며 사업 추진에 본격적으로 속도를 낸다.
중부발전은 기후에너지환경부 전기위원회로부터 해남화원 BESS 발전사업 허가를 승인받았다고 20일 밝혔다.
이번 허가는 전력거래소가 주관한 '제2차 ESS 중앙계약시장 경쟁입찰' 우선협상대상자 선정 이후 이뤄진 핵심 절차로 중부발전은 사업 추진의 기반을 마련했다.
해남화원 BESS 발전사업은 전남 해남군 화원변전소 일원에 설비용량 96메가와트(MW), 배터리 용량 576메가와트시(MWh) 규모의 장주기 에너지저장장치를 구축하는 사업이다.
전남 지역은 태양광 등 재생에너지 발전설비가 빠르게 늘면서 송·배전망 용량 부족으로 출력제어 문제가 지속돼 왔다.
해남화원 BESS는 낮 시간대 생산된 잉여 전력을 저장한 뒤 전력 수요가 많은 시간대에 공급해 계통 부하를 조절하고 호남권 전력망의 안정성을 높이는 역할을 맡게 된다.
중부발전은 발전사업허가를 계기로 후속 행정절차를 마무리한 뒤 오는 12월 착공에 들어가 오는 2027년 12월 준공 및 상업운전을 목표로 사업을 추진할 계획이다.
이영조 중부발전 사장은 "정부의 3대 메가프로젝트 추진 등에 따라 안정적인 전력 공급과 배터리 에너지저장장치의 중요성이 더욱 커지고 있다"며 "사업을 차질 없이 추진해 2030 국가온실가스감축목표(NDC) 달성과 무탄소 에너지 전환에 기여하겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com