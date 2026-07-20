오태완 의령군수 "고향사랑기금 5개 사업 추진…지역 발전·복리 증진"

AI 핵심 요약beta
- 의령군이 20일 고향사랑기부금으로 5개 사업을 추진했다
- UR 리치패스 페이백 등 지역경제 활성화에 나섰다
- 2023년부터 5581건 모금되며 기부가 이어졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의령=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 의령군이 고향사랑기부금을 활용해 지역경제 활성화에 나선다.
군은 고향사랑기부금을 지역 발전과 주민 복리 증진을 위해 5개 기금사업을 추진한다고 20일 밝혔다.
군은 ▲UR 리치패스 페이백 지원사업 ▲'부자의 선택, 고향사랑기부금' 홍보공간 조성사업 ▲의령군 체육꿈나무 탁구부 국제대회 참가 지원사업 ▲산림교육체험도시 의령 브랜딩 육성사업 ▲귀농·귀촌·귀향인 주택수리비 지원사업 등 5개 사업이다.
올해 처음 시행하는 'UR 리치패스 페이백 지원사업'은 공공숙박시설 이용객에게 숙박료의 30%를 모바일 의령사랑상품권으로 환급하는 사업이다.
고향사랑기부제의 가치와 성과를 알리는 상설 홍보공간을 조성하고 체육꿈나무 국제대회 참가 지원과 산림교육체험도시 브랜딩, 귀농·귀촌·귀향인 주택수리비 지원사업도 추진한다.
군은 지난해 집중호우 피해 복구를 위한 지정기부를 추진하는 등 고향사랑기부제 활성화에 성과를 거두었다. 제도 시행 첫해인 2023년부터 지난해까지 모두 5581건, 9억1000여만 원을 모금했으며 올해도 현재까지 506건, 9678만 원이 모금되는 등 기부 참여가 꾸준히 이어지고 있다.
오태완 군수는 "고향사랑기부금은 군민의 삶의 질을 높이고 지역에 활력을 불어넣는 소중한 재원"이라며 "기부자의 뜻이 지역에 변화로 이어질 수 있도록 기금을 더욱 내실 있게 운영하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com