[MLB] SF 이정후, 시애틀전 4타수 무안타 침묵…SD 송성문·MIN 고우석은 결장

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 전날 3안타를 몰아쳤던 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 이정후가 후반기 두 번째 경기에서는 침묵했다.
이정후는 19일(한국시간) 미국 워싱턴주 시애틀 T모바일 파크에서 열린 시애틀과의 원정경기에 우익수, 6번타자로 선발 출전해 4타수 무안타 2삼진을 기록했다. 시즌 타율은 0.307에서 0.304(339타수 103안타)로 떨어졌다.
이정후는 0-0으로 맞선 2회초 1사에서 첫 타석에 들어섰다. 시애틀 선발 브라이언 우를 상대로 2볼 2스트라이크에서 바깥쪽 체인지업에 헛스윙 삼진으로 물러났다.
팀이 1-0으로 앞선 4회초 1사에서는 초구 슬라이더를 건드렸지만 2루수 땅볼에 그쳤다. 2-0으로 앞선 6회초 1사에서도 낮은 슬라이더에 헛스윙 삼진을 당했다.
마지막 타석도 아쉬웠다. 이정후는 3-3으로 맞선 8회초 2사 1루에서 우완 불펜 에두아르도 바사르도의 몸쪽 싱킹 패스트볼을 쳤지만 3루수 땅볼로 돌아섰다.
샌프란시스코는 3-0 리드를 지키지 못했다. 7회말 콜 영에게 동점 3점 홈런을 허용했고, 승부는 연장으로 향했다. 연장 10회말 승부치기에서 샌프란시스코는 1사 1, 3루 위기를 맞았고, 훌리오 로드리게스에게 끝내기 희생플라이를 내주며 3-4로 졌다.
샌프란시스코는 3연승을 마감했다. 시즌 전적은 42승 56패가 됐다.
한편 샌디에이고의 송성문은 캔자스시티전, 미네소타의 고우석은 시카고전에 각각 결장했다.
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