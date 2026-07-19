조시 커, 육상 남자 1마일 세계신기록…27년 묵은 기록 깼다

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 영국의 조시 커가 육상 남자 1마일(1.609km)에서 27년 만에 세계기록을 새로 썼다.
커는 지난 18일(한국시간) 영국 런던에서 열린 2026 세계육상연맹 다이아몬드리그 남자 1마일 경기에서 3분42초66으로 우승했다.
종전 세계기록은 1999년 히샴 엘 게루주(모로코)가 세운 3분43초13이었다. 커는 이 기록을 0.47초 앞당겼다.
커는 1500m가 주 종목인 중장거리 선수다. 2020 도쿄올림픽 남자 1500m 동메달, 2024 파리올림픽 남자 1500m 은메달을 따냈다.
올해는 올림픽과 세계선수권대회가 열리지 않아 1마일 종목에 집중했다. 결국 안방인 런던에서 27년 묵은 세계기록을 갈아치웠다.
1마일 달리기는 올림픽 정식 종목은 아니다. 하지만 육상 역사에서는 상징성이 큰 종목으로 꼽힌다.
1954년 영국의 로저 배니스터가 인류 최초로 1마일 4분 벽을 깬 뒤 이 종목은 중장거리 육상의 상징처럼 여겨져 왔다.
커는 영국 BBC를 통해 "기록 경신에 가까워질수록 관중이 보내준 응원은 정말 믿기 어려울 정도였다"며 "목표를 이뤄 정말 기쁘다"고 소감을 밝혔다.
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