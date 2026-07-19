'침수·산불 위험 한눈에'…충남도, 공간정보 서비스 확대

[내포=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남도가 집중호우와 산불 등 재난 대응에 활용할 수 있는 공간정보 서비스를 대폭 확충했다.
충남도는 도민용 공간정보 포털과 행정용 공간정보 통합 플랫폼에 도시 침수지도와 산불 현황, 지적 기준점, 지명 정보 등 4개 분야의 신규 데이터를 추가해 서비스를 시작했다고 19일 밝혔다.
도시 침수지도는 집중호우가 발생했을 때 물에 잠길 가능성이 있는 지역을 미리 확인할 수 있는 자료다. 재난 발생 전 취약지역을 점검하거나 대피·통제 계획을 세우는 데 활용할 수 있다.
산불 현황 정보에는 과거 산불 발생 지역과 피해 규모 등이 담겼다. 산불 발생 추이를 분석하거나 산림 관리 대책을 마련하는 기초자료로 활용될 전망이다.
지적 기준점 정보는 토지 경계를 확인하는 지적 측량과 각종 일반 측량의 기준자료로 제공된다. 지명 정보는 마을과 산, 하천 등의 명칭과 위치를 비롯해 지역 지명의 유래와 역사적 배경을 확인할 수 있도록 구성됐다.
도는 이번 서비스 확대를 통해 도민의 공간정보 접근성을 높이는 동시에 도와 시·군 공무원의 재난·행정업무 처리 속도도 개선될 것으로 기대하고 있다.
신규 공간정보는 충남 공간정보포털에서 누구나 확인할 수 있다. 행정용 통합 플랫폼에서는 관련 정보를 각종 정책 수립과 현장 업무에 활용할 수 있다.
앞서 도가 지난달 30일부터 이달 2일까지 도와 시·군 공무원을 대상으로 실시한 공간정보 통합 플랫폼 만족도 조사에서는 종합 만족도가 81점으로 집계됐다. 이용자들은 공간정보 접근성과 실제 업무 활용성 분야를 비교적 높게 평가했다.
도는 조사 과정에서 접수된 기능 개선 의견을 반영해 검색과 정보 활용 기능을 보완하고, 이용자 중심의 공간정보 서비스를 지속적으로 확대할 계획이다.
임택빈 충남도 토지관리과장은 "재난 대응과 행정업무에 활용할 수 있는 공간정보를 꾸준히 발굴하겠다"며 "도민이 실생활에서 체감할 수 있는 정보 제공 범위도 넓혀 나가겠다"고 말했다.
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