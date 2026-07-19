부산시, 동아대 석당박물관서 '도시경관 기록' 전시

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 19일부터 석당박물관서 도시 변화 기록 전시를 열었다
- 부산 도시경관 기록화 사업 일환으로 사진 400컷 등으로 변화상을 보여줬다
- 시는 유네스코 세계유산 등재 추진과 함께 시민 강연 등 연계행사를 진행했다
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 도시 변화 과정을 담은 기록물을 공개하는 전시를 열고 시민과 공유에 나섰다.
시는 19일부터 8월 9일까지 동아대학교 석당박물관 1층 전시실에서 '도시 부산의 기억과 기록' 전시를 개최한다고 밝혔다.
이번 전시는 시와 부산국제건축제조직위원회가 추진 중인 '부산 도시경관 기록화 사업'의 일환으로 급속히 변화하는 도시 모습을 체계적으로 기록·보존하기 위해 마련됐다.
전시는 '도시경관 변화의 기록', '부산의 기억', '부산의 경관', '부산사람', '부산의 변화', '부산의 비전' 등 6개 주제로 구성됐다.
2010년 기록사진과 현재 모습을 비교한 자료를 통해 시간 흐름에 따른 도시 변화 양상을 보여주고 역사·문화유산과 시민 일상, 주요 건축물과 기반시설, 향후 개발사업 등을 담은 사진 약 400컷이 전시된다.
전시 장소인 석당박물관은 한국전쟁 당시 피란수도 정부종합청사로 사용된 공간이다. 시는 해당 일대를 '피란수도 부산의 유산'으로 유네스코 세계유산 등재를 추진 중이다.
시는 전시와 연계해 오는 21일 오후 2시 석당박물관 세미나실에서 시민 강연도 연다. 강연은 도시경관의 역사와 정체성, 수변 경관의 특성과 과제 등을 주제로 전문가들이 진행한다. 참가 신청은 사전 접수로 선착순 마감되며 자세한 사항은 부산국제건축제 누리집에서 확인할 수 있다.
전시는 오는 25일부터 8월 3일까지 휴관한다.
ndh4000@newspim.com