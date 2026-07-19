부산시, '연산·대티터널 시선유도등 교체' 교통 부분통제 시행

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 19일 연산·대티터널 시선유도등 교체 공사를 발표했다
- 연산터널은 20~24일 평일 낮·야간에 차로 일부를 통제했다
- 대티터널은 27일부터 8월 14일까지 야간 부분 통제로 교통안전 강화를 추진했다
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 연산터널과 대티터널에서 시선유도등 교체 공사가 진행되면서 일정 기간 차량 통행이 부분 통제된다.
부산시는 연산터널과 대티터널의 노후 시선유도등을 교체하기 위해 단계적인 교통 통제를 실시한다고 19일 밝혔다. 운전자 시야 확보와 터널 내 교통안전 강화를 위한 조치로 공휴일과 주말은 통제 대상에서 제외된다.
연산터널 교체 공사는 20일부터 24일까지 닷새간 진행한다. 교통통제는 출퇴근 시간대를 피해 오전 9시부터 오후 5시, 오후 10시부터 다음날 오전 5시까지 하루 두 차례 시행한다. 상·하행선 모두 연산교차로에서 부산경상대 구간까지 차로 일부를 통제하는 방식으로 공사를 진행한다.
대티터널은 교통량이 많은 점을 고려해 야간에만 통제한다. 공사 기간은 오는 27일부터 8월 14일까지이며 매일 오후 10시부터 익일 오전 6시까지 8시간 동안 차량 통행을 부분 제한한다. 두 터널 모두 전면 통제 대신 부분 통제를 적용해 시민 불편을 줄인다는 계획이다.
시는 공휴일과 주말은 두 터널 모두 통제 대상에서 제외해 휴일 이동 수요에 미치는 영향을 최소화하기로 했다. 시공은 ㈜유원전력이 맡고 연산터널 전기설비 관리 등은 건설안전시험사업소 전기팀이 담당한다.
진봉상 건설안전시험사업소장은 "시민 불편을 최소화하기 위해 안전하고 신속하게 작업을 마무리해 교통 통제 기간을 줄이도록 하겠다"며 "교통 통제에 대한 시민 여러분의 협조와 양해를 부탁드린다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com