유명현 산청군수, '수해 1년' 청현리 찾아…"군민 안전에 휴일 없다"

AI 핵심 요약beta
- 유명현 산청군수가 18일 신안면 야정마을회관을 찾아 수해 복구 현황을 점검하고 주민 의견을 청취했다.
- 산청군은 양천 하천 복구와 재난 대응 훈련·안전 매뉴얼 마련 등 예방 중심 재난 관리 강화 방침을 밝혔다.
- 산청군은 기능복구 90% 진행과 함께 AI·IoT 기반 감시 시스템을 도입해 중장기 재해 안전 체계를 구축한다.
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[산청=뉴스핌] 최민두 기자 = 지난해 극한호우 피해 발생 1년을 앞두고 유명현 경남 산청군수가 주말에도 현장을 찾아 재난 대응과 복구 상황을 점검했다.
산청군은 전날 유 군수가 신안면 청현리 야정마을회관에서 신성범 국회의원과 주민 간담회를 열고 수해 피해 복구 현황을 보고받고 주민 의견을 청취했다고 19일 밝혔다.
간담회에는 안천원 산청군의회 의장, 신종철 경남도의회 부의장, 군의원, 지역 주민 등이 참석해 지난해 극한호우로 피해를 입은 신안면·단성면 일대 복구 진행 상황과 향후 계획을 논의했다.
참석자들은 두 지역을 관통하는 지방하천 양천 복구사업 추진 현황을 공유받고 사업 내용과 절차에 대한 설명을 들었다.
양천은 지난해 7월 집중호우 때 수위가 급격히 상승해 제방 유실과 농경지·마을 침수 등 피해가 발생한 하천이다.
군은 현재 조달청 계약 절차에 따라 시공사 선정 단계에 있으며 경남도와 협력해 실시설계 기간을 단축해 조기 복구를 추진할 계획이다.
지난해 수해 이후 산청군 수해 복구율은 80%대 후반까지 올라온 가운데 하천 개선복구 등 대형 사업은 설계와 행정 심의 단계에 있는 것으로 알려졌다.
신성범 국회의원은 "재난 예방 관련 사업들이 계획대로 추진될 수 있도록 국비 확보 등 제도적·재정적 지원에 최선을 다하겠다"면서 "재난 대응 체계 보강을 위해 중앙정부 차원의 지원이 필요하다"고 설명했다.
유명현 군수는 "사후 복구보다 예방 중심의 재난 관리가 중요하다"고 지적하며 "노약자 등 이동 약자를 대상으로 한 대피훈련을 강화하고 마을 단위 재난 대응훈련을 정례화하는 안전 매뉴얼을 마련하겠다"고 말했다.
그러면서 "AI 기반 산불 감시 시스템과 하천 IoT 센서 구축을 통해 위험 상황을 조기에 감지하고 대응 역량을 높이겠다"면서 "피해 지역을 단순히 원상 회복하는 수준을 넘어 더 큰 재난에도 견딜 수 있는 구조로 복구하는 것을 목표로 강조했다.
유 군수는 "군민 안전 관련 현장이라면 시간과 장소를 가리지 않고 찾아가 주민 의견을 듣겠다"고 덧붙였다.
산청군은 재해 피해 시설을 기존 구조와 기능대로 되돌리는 기능복구사업을 현재 90% 안팎까지 진행했으며 개선복구사업과 지구단위 종합복구사업도 단계적으로 추진 중이다.
전국적으로 지난해 수해 복구가 단순 피해 원상복구에 치우쳐 있고 재발 방지 대책은 지연되는 사례가 적지 않은 가운데 산청군은 하천 개선복구와 재난 대응 시스템 강화를 병행해 중장기적인 재해 안전 체계를 구축한다는 입장이다.
m25322532@newspim.com