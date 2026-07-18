경남도, 전국 지자체 최초 '백본전송망·도 행정통신망 이원화' 구축

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 국가정보통신망 백본과 도 행정통신망을 이원화해 재난 시에도 행정서비스를 유지할 수 있는 통신체계를 구축했다.
도는 국가정보자원관리원과 협업해 전국 지자체 최초로 백본전송망과 도 행정통신망을 모두 지역 이원화한 통신체계를 구축하고 본격 운영에 들어갔다고 18일 밝혔다.
도는 지난 5월 LG유플러스·SK브로드밴드 컨소시엄과 행정통신망을 구축한 데 이어 후속 사업으로 국가정보통신망 백본전송망까지 이원화 범위를 확대했다.
이번 사업은 국가정보자원관리원 대전센터 화재 이후 공공 통신망의 재난 대응과 행정서비스 연속성 확보 필요성이 커지면서 추진됐다.
국가정보통신망은 정부부처와 지자체를 연결하는 백본전송망과 지자체 행정통신망으로 구성된다. 백본전송망은 국가정보자원관리원이 운영하는 핵심 전송망이며 도 행정통신망은 도청과 직속기관, 시·군, 소방 등을 연결하는 전용망이다.
기존에는 도 본청을 중심으로 국가정보자원관리원과 연결된 단일 거점 체계였으나 이번 구축으로 서부청사를 서울센터와 신규 연결했다. 이에 따라 본청은 대전센터, 서부청사는 서울센터를 각각 거점으로 하는 분산 구조가 마련됐다.
이로써 화재나 지진, 통신장애 등 특정 거점 장애 발생 시에도 다른 거점을 통해 행정통신 서비스 제공이 가능해졌다. 민원 처리 등 주요 행정서비스의 안정성도 강화될 것으로 도는 설명했다.
김기영 기획조정실장은 "이원화된 통신체계를 기반으로 재난 상황에서도 중단 없는 행정서비스 제공에 주력하겠다"고 말했다.
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